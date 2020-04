Compania aeriană Emirates aplică noi reguli de călătorie pe timp de pandemie

Compania aeriana Emirates a anunțat noile reguli de călătorie.



- pasagerii trebuie sa vina in aeroport cu 3 ore inainte de zbor

- pasagerii trebuie sa aiba manusi si masca

- nu mai sunt permise bagajele de mana( in afara de lucruri absolut necesare cum este mancarea bebelusilor)

- pasagerii nu au voie cu ziare si bauturi cumparate din aeroport in avion

- ca sa se imbarce, pasagerii vor trece prin scannerele termice

- nu vor mai putea fi rezervate locurile online

- in afara locurilor ocupate de membrii unei familii, celelalte vor respecta distanta intre pasageri

- nu vor mai putea fi folosite saloanele lounge

- insotitorii de bord vor purta haine de protectie, masca, manusi si viziere

- au fost montate panouri de protectie la ghiseele de bilete.