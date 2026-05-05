Rheinmetall și MSC vor să preia Şantierul Naval din Mangalia: Cei doi giganți promit investiții strategice și mii de locuri de muncă

2 minute de citit Publicat la 23:45 05 Mai 2026 Modificat la 23:48 05 Mai 2026

Foto: Șantierul Naval Mangalia / Facebook

Germanii de la Rheinmetall și compania de transport maritim elvețiană MSC și-au anunțat marți intenția de a prelua șantierul naval din Mangalia.

Potrivit unui comunicat de presă, Rheinmetall transmite că un astfel de demers ar deschide ”perspective pozitive pentru viitorul industriei navale şi de apărare din România şi ar marca începutul unei noi ere”.

Rheinmetall AG are în vedere, în strânsă cooperare cu compania elvețiană MSC, “efectuarea de investiții substanțiale în acest amplasament și modernizarea șantierului naval într-un centru cu dublă utilizare, atât pentru construcția navală militară, cât și pentru cea civilă”.

Cine sunt Rheinmetall și MSC

Rheinmetall este un grup german de tehnologie și apărare, cunoscut la nivel mondial pentru fabricarea de echipamente militare și sisteme de securitate. Ca furnizor de sisteme interdisciplinare, compania joacă un rol important în consolidarea capacităților de apărare ale Europei.

În România, grupul cu sediul la Düsseldorf este reprezentat din 2024 de Rheinmetall Automechanica, cu sediul în Mediaș, și de proiectul fabricii de pulbere din Victoria.

MSC este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de transport maritim și logistică din lume, cu o rețea extinsă și expertiză în managementul lanțului global de aprovizionare.

“Revitalizarea șantierului naval din Mangalia este de o importanță strategică. Se așteaptă ca reluarea operațiunilor șantierului naval să aibă efecte pozitive semnificative asupra regiunii, contribuind la stabilitatea și dezvoltarea mediului de afaceri local. Întregul district Constanța și orașul Mangalia ar putea beneficia de creșterea veniturilor din taxele și impozitele locale, precum și de o contribuție semnificativă la bugetul național”, se precizează în comunicat.

Pe termen lung, șantierul naval ar putea angaja câteva mii de persoane, mai spune Rheinmetall: “Dezvoltarea unui sistem dual de formare pentru calificarea forței de muncă, precum și înființarea unui centru de excelență și cercetare, ar putea transforma regiunea într-un centru de expertiză și ar încuraja tinerii să rămână în România și să-și construiască viitorul aici”.

Reluarea operațiunilor va merge dincolo de construcția a patru nave

Planul actual prevede că reluarea operațiunilor șantierului naval va merge dincolo de construcția celor patru nave planificate în prezent, care urmează să fie construite de divizia Sisteme Navale a Rheinmetall.

“Ideea este de a transforma România într-un important centru european de producție pentru construcții navale. În acest context, Rheinmetall își propune să atragă în țară noi programe europene și globale, consolidând astfel poziția României în industria de apărare și construcții navale”.

Preluarea Șantierului Naval Mangalia va deschide perspective strategice pentru întreaga economie românească:

“Operațiunile comerciale actuale urmează să fie continuate și integrate într-un model de afaceri modernizat, în care experiența existentă este utilizată și extinsă, iar capacitățile și resursele disponibile ale infrastructurii existente sunt optimizate în continuare.

Acest nou început deschide perspective strategice pentru întreaga economie românească. Reprezintă o oportunitate pentru reconstrucția industrială, consolidarea expertizei locale și repoziționarea României pe harta producției europene de construcții navale”.

Anunțul vine după ce ministrul Economiei, Irineu Darău, a spus joi, după o vizită la şantierul 2 Mai din Mangalia, că este o prioritate absolută pentru Guvern să găsească investiţii, arătându-se absolut convins şi încrezător că şantierul are un viitor. Mai mult, Darău a subliniat că există oportunitatea fondurilor SAFE, investiţii şi interese strategice în industria militară şi în industria de construcţie navală.

Amintim că șase dintre contractele finanțate în România prin programul SAFE merg către gigantul german Rheinmetall, care ar urma să încaseze cea mai mare parte a banilor, peste 5,6 miliarde de euro.