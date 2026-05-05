Cu două zile înainte de procesul cu OpenAI, Elon Musk i-a dat un mesaj președintelui companiei. Voia o înțelegere. Ce răspuns a primit

Cu două zile înainte să înceapă procesul lui Elon Musk împotriva OpenAI, miliardarul i-a trimis un mesaj președintelui companiei în care s-a interesat dacă ar putea ajunge la o înțelegere. Când răspunsul nu a fost cel pe care și l-a dorit, Musk a promis că foștii săi aliați Sam Altman și Greg Brockman vor fi „cei mai detestați oameni din America”. Avocații Open AI au dezvăluit acest schimb de mesaje, când au încercat să le introducă ca probe în instanță, relatează CNN.

În data de 25 aprilie, Elon Musk i-a trimis un mesaj președintelui OpenAI, Greg Brockman, „pentru a evalua interesul pentru o înțelegere”, potrivit unui document depus în instanță, duminică seara, de OpenAI.

Procesul, care ar putea zdruncina cursa din domeniul inteligenței artificiale prin îndepărtarea directorului general Sam Altman și a lui Brockman din conducerea OpenAI, dacă Musk își atinge obiectivul, a început săptămâna trecută la un tribunal federal din Oakland, California.

Brockman i-a răspus lui Elon Musk cu sugestia ca ambele părți să renunțe la pretențiilor lor. Replica nu a fost pe placul fondatorului Tesla și SpaceX, care i-a dat mesaj înapoi spunând: „Până la sfârșitul acestei săptămâni, tu și Sam veți fi cei mai detestați oameni din America. Dacă insistați, așa va fi”.

Elon Musk susține, în procesul său împotriva OpenAI, că foștii lui colaboratori Sam Altman și Greg Brockman s-au îmbogățit nedrept după ce au transformat compania, prin încălcarea legii, de la una caritabilă la una cu scop lucrativ, supravegheată de o fundație non-profit.