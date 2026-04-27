Începe procesul lui Elon Musk împotriva lui Sam Altman: „Este o telenovelă tech pe care toți investitorii o vor urmări”

Viitorul companiei OpenAI ar putea fi decis de un grup de oameni obișnuiți, care s-ar putea să nu știe prea multe despre inteligența artificială, dar care au opinii foarte puternice despre Sam Altman și Elon Musk. Procesul intentat de fondatorul SpaceX și Tesla împotriva fostului său aliat Sam Altman, cofondator și director al OpenAI, începe luni cu selectarea juriului. Găsirea unor jurați imparțiali va fi o provocare, scrie CNN, în acest caz care va fi în atenția investitorilor din Silicon Valley și nu numai.

Unele dintre cele mai mari nume din tehnologie sunt așteptate să spună dacă executivii OpenAI l-au indus în eroare pe Musk și au trădat misiunea nonprofit inițială a companiei atunci când organizația a evoluat pentru a include și o componentă cu scop lucrativ.

Procesul vine într-un moment delicat pentru OpenAI, cu o posibilă listare publică majoră la orizont și o competiție acerbă între rivali. Ambițiile OpenAI privind IPO-ul s-ar putea prăbuși dacă Musk câștigă cazul.

Altman și cofondatorul OpenAI, președintele Greg Brockman, și-ar putea pierde funcțiile, ceea ce va fi o oportunitate pentru compania de inteligență artificială a lui Musk, xAI, să avanseze.

„Este o telenovelă tech pe care toți investitorii o vor urmări, pe măsură ce Musk vs Altman intră în ringul MMA. Credem că în instanță se vor arunca multe acuzații și noroi între Musk și Altman, iar asta nu este bine pentru nimeni implicat, dar Musk a luat totul personal”, a declarat analistul Wedbush Dan Ives într-un email.

Astfel, într-un care îl implică pe cel mai bogat om din lume, compania devenită sinonimă cu AI-ul și mari jucători din tehnologie, găsirea unor jurați imparțiali va fi o provocare.

Cum va fi ales juriul

Musk și Altman nu sunt doar directori executivi, ci și celebrități. Mulți potențiali jurați, mai ales din Silicon Valley, „vor avea opinii foarte puternice despre acești doi titani ai tehnologiei și AI-ului”, a declarat consultantul pentru juriu Alan Tuerkheimer pentru CNN.

Dar acest lucru, în sine, nu reprezintă o problemă, a spus profesoara Elizabeth Lippy de la Facultatea de Drept a Universității Temple.

„Legea nu cere jurați care nu au auzit niciodată de Elon Musk sau de AI. Cere jurați care pot lăsa deoparte ceea ce au auzit și pot lua o decizie în acest caz doar pe baza probelor prezentate în instanță.”, a spus ea.

Judecătorul a convocat pentru ziua de luni un grup mult mai mare de candidați pentru selecția juriului, de aproximativ trei ori mai mare decât este tipic într-un proces civil, a remarcat Tuerkheimer.

Judecătorul și avocații vor încerca să clarifice ce simt potențialii jurați nu doar despre numele sonore implicate, ci și despre inteligența artificială în general.

Jurații vor stabili doar răspunderea, într-un rol consultativ pentru judecătoarea Yvonne Gonzalez Rogers, care va decide personal eventualele măsuri reparatorii.

Ce acuzații a făcut Elon Musk

Musk a cofondat și a ajutat la finanțarea OpenAI ca organizație nonprofit în 2015, oferind, spune el, aproximativ 44 de milioane de dolari în primii ani. Dar a plecat din companie în 2018, după o luptă internă dură pentru putere. (Ulterior, Musk și-a fondat propria companie de AI, xAI.)

După plecarea lui Musk, OpenAI a avut nevoie să atragă mai mult capital. În 2019, a fost creată o subsidiară cu scop lucrativ, care a fost transformată în 2025 într-o corporație de interes public, supravegheată de fundația nonprofit. Procurorii generali din California și Delaware au aprobat schimbarea anul trecut.

Musk susține că această schimbare a trădat misiunea nonprofit inițială a OpenAI: dezvoltarea unei tehnologii AI sigure, open-source, în beneficiul publicului, nu pentru câștig privat. El afirmă că firma a profitat pe nedrept de contribuțiile sale, încălcând încrederea caritabilă și îmbogățindu-se fără justă cauză.

Microsoft, pe care Musk a numit-o co-pârâtă în proces, este acuzată că a sprijinit și încurajat încălcarea de către OpenAI a obligațiilor sale caritabile.

„Musk și obiectivul nonprofit exprimat chiar în numele organizației au fost trădați de Altman și complicii săi”, se arată în plângerea inițială a lui Musk. „Perfidia și înșelăciunea sunt de proporții shakespeariene.”

Musk cere judecătorului să readucă OpenAI la vechea sa structură nonprofit, înlăturarea lui Altman și Brockman din rolurile lor în consiliu și despăgubiri de peste 130 de miliarde de dolari. (Musk a spus instanței că orice despăgubiri ar trebui să meargă către organizația nonprofit OpenAI, nu către el personal.)

OpenAI susține că Musk însuși a promovat ideea unei structuri cu scop lucrativ. Compania afirmă că acesta a plecat deoarece nu a reușit să preia controlul total și că procesul este „motivat de gelozie, regretul că a părăsit OpenAI și dorința de a sabota o companie rivală de AI”.

„Problema de fond este reală: poate o companie să promoveze o misiune de interes public și ulterior să evolueze în altceva?”, a spus Lippy. „În același timp, jurații și publicul vor evalua motivele lui Musk. Este vorba despre principii sau despre competiție? Această tensiune va conduce întregul proces.”

Probele includ sute de pagini de emailuri, mesaje text și note personale ale unora dintre cele mai mari nume din tehnologie. Printre martorii așteptați să depună mărturie se numără Musk, Altman, Brockman, CEO-ul Microsoft Satya Nadella, foști executivi de rang înalt ai OpenAI și persoane apropiate lui Musk. Printre acestea se află și Shivon Zilis, mama unora dintre copiii lui Musk și fost membru al consiliului OpenAI.

Juriul este așteptat să înceapă deliberările până pe 12 mai. „Un singur email poate părea devastator la contra-interogatoriu, dar procesele țin de poveste, context, credibilitate și sarcina probei”, a spus Lippy. „Partea câștigătoare va fi cea care reușește să integreze documentele într-o poveste umană simplă, în care jurații să poată crede.”