Rombat, producător român de baterii auto, reciclează 98% din componente. Alin Ioaneș: "Obiectivul final este să rămânem sustenabili"

În prim-plan Alin Ioaneș, CEO Rombat, în cadrul conferinţei Vinerea Verde. foto: captură Antena 3 CNN

La Romexpo s-a desfășurat Smart Urban Mobility, cel mai important eveniment dedicat soluțiilor pentru transportul urban inteligent. În cadrul evenimentului organizat de Antena 3 CNN și Salonul Auto București, conferința Vinerea Verde a reunit experți, autorități și reprezentanți ai unor companii inovatoare care au discutat despre tranziția spre o mobilitate sustenabilă.

Unul dintre momentele centrale ale conferinței l-a avut în prim-plan pe Alin Ioaneș, CEO Rombat, companie românească emblematică din industria auto. Acesta a vorbit despre strategia companiei și despre felul în care Rombat integrează principiile economiei circulare în activitatea sa:

„Ne place să fim pe plus, pentru că vorbim despre nevoia de a ajunge la net-zero, iar obiectivul final este să rămânem sustenabili. Tranziția de la economia liniară – cumpără, utilizează, aruncă – la cea circulară, bazată pe reutilizare, refabricare și reciclare, este esențială.”

CEO-ul Rombat a precizat că peste 98% dintre componentele produselor companiei sunt reciclabile, iar Rombat recuperează chiar mai mult decât produce:

„Recuperăm exact și chiar mai mult decât punem pe piață. Avem planuri de extindere în zona reciclării, iar resursele utilizate pentru produsele noastre provin, în proporție de 97%, din energie verde.”

În contextul competiției globale și al provocărilor industriei auto, CEO Rombat a vorbit și despre importanța menținerii competitivității:

„Suntem într-o industrie în care e tot mai greu să rămâi relevant. România are 14% din economie bazată pe industria automotive, așa că e esențial să ne menținem competitivi și sustenabili. Exportăm peste 70% din producția noastră, ceea ce nu e deloc ușor.”

Alin Ioaneş a încheiat subliniind rolul strategic al bateriei în viitorul mobilității urbane și industriale: „În centrul tranziției spre net-zero se află o baterie – fie că vorbim de automobile, stocare de energie, semaforizare sau infrastructură urbană. Ne bucurăm că, în sfârșit, suntem în centrul atenției.", a conchis acesta.