Roxana Pîntea, Philip Morris România: Predictibilitatea este oxigen pentru mediul privat și creșterea economică

Într-un context economic marcat de schimbări rapide și provocări tot mai complexe, companiile din România subliniază tot mai des importanța unui mediu stabil și previzibil pentru dezvoltarea afacerilor. Predictibilitatea fiscală și legislativă devine astfel un pilon esențial pentru investițiile pe termen lung, în special în sectorul privat, considerat motorul principal al creșterii economice.

Un exemplu relevant este Philip Morris România, companie cu impact economic semnificativ, care își leagă strategia de expansiune și inovare de existența unui cadru fiscal stabil. Într-un interviu acordat la Delphi Economic Forum din București, Roxana Pîntea, Director External Affairs la Philip Morris România, vorbeşte despre competitivitate şi despre modelul de succes implementat de companie în România.

"Sectorul privat este esenţial pentru economie. Este motorul creşterii economice. Nu ai cum să ai o dezvoltare serioasă a economiei naţionale fără sectorul privat, fie că vorbim de marile companii care investesc în România sau vorbim de IMM-uri care reprezintă coloana vertebrală a economiei românești. Cheia pentru ambele tipuri de companii este predictibilitatea. Statul român trebuie să ofere predictibilitate. Aș spune că predictibilitatea oferită de stat este ca oxigenul. Atunci când există, este invizibilă, dar atunci când lipsește, sufocă. Iar noi, prin predictibilitate, înțelegem un cadru fiscal stabil, un cadru de reglementare stabil. Toate aceste elemente, nouă, ca și companie privată, ne-au permis să investim serios în România. Știți deja că începând cu 2017, compania noastră a investit peste 700 de milioane de dolari pentru a transforma complet facilitatea de producție din Otopeni, care a devenit un hub regional de inovație și tehnologie, un exemplu pentru Europa", a spus Roxana Pîntea

Întrebată despre rolul fabricii din Otopeni în această strategie, Pîntea subliniază că succesul companiei se sprijină pe inovație și tehnologie. Transformarea unității din Otopeni nu a fost doar o investiție majoră, ci un pas decisiv în evoluția către un viitor fără fum, prin implementarea unor procese avansate și soluții tehnologice care au ridicat standardele de producție la nivel european.

"Fabrica din Otopeni a devenit un punct de referință pentru Philip Morris în Europa. Ce o face un etalon pentru producție avansată și pentru inovație? Scala, tehnologia, inovația și exporturile. Pentru noi, transformarea fabricii din Otopeni a făcut parte din transformarea istorică a companiei, transformarea de la o tehnologie bazată pe combustie la tehnologia bazată pe încălzirea tutunului, ceea ce noi numim viziunea viitorului fără fum. Ori fabrica din Otopeni a fost centrală pentru această transformare. A fost centrală pentru că prin retehnologizare am reușit să oferim produse fără fum către peste 54 de țări. E o mândrie că 90% din producția fabricii din Otopeni merge pe cinci continente și în peste 50 de țări. Aceasta este adevărata scală. Mai există și partea de calitate. 40% din producția din Otopeni merge spre Japonia, o piață extrem de exigență și nu putem spune că multe produse din România sunt atât de apreciate pe piața japoneză", a mai adăugat ea.

Avantajul competitiv al României nu stă în facilități spectaculoase, ci în reguli clare și consecvente. Predictibilitatea fiscală nu este un o formalitate administrativă, ci fundamentul pentru planificare, investiții și continuitate.

