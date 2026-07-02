Sute de ingineri din Bulgaria vor fi dați afară. Încă o companie din industria auto anunță concedieri masive

Reprezentanţii Bosch au spus că decizia este legată de schimbările structurale profunde din sectorul auto global. Foto: Getty Images

Furnizorul de componente auto Bosch va da afară aproximativ 670 de angajaţi de la Centrul de Inginerie din Sofia, relatează Agerpres. Concedierile ar urma să înceapă anul acesta, când vor fi disponibilizați 400 de angajaţi din divizia de inginerie, restul urmând să fie dați afară în 2027.

Compania germană a anunțat oficial că va închide treptat operaţiunile Centrului de Inginerie din Sofia, potrivit Novinite.

Închiderea se va realiza în mai multe etape şi ar urma să fie finalizată până la mijlocul anului viitor. Reprezentanţii companii au precizat că restructurarea vizează doar divizia de inginerie, celelalte activităţi din Bulgaria vor continua fără modificări.



Reprezentanţii Bosch au spus că decizia este legată de schimbările structurale profunde din sectorul auto global.

„Industria auto trece prin una din cele mai semnificative transformări din istoria sa. Adaptarea la o piaţă în schimbare necesită decizii strategice dificile dar necesar, pentru a menţine competitivitatea pe termen lung”, a spus Dan Lăzărescu, reprezentantul grupului Bosch în Bulgaria.



Bosch a descris restructurarea ca parte a unei ajustări mai ample la condiţiile globale, marcate de costuri ridicate şi concurenţă acerbă. Compania a explicat că decizia este menită să asigure sustenabilitatea într-un mediu industrial care evoluează rapid.



În pofida închiderii centrului, Bosch a subliniat că prezenţa sa în Bulgaria va continua. Grupul operează în ţară de peste trei decenii şi îşi va menţine activitatea prin alte subsidiare.





