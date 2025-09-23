Consiliul Concurenței se opune prelungirii plafonării prețului la alimente. Chirițoiu îl contrazice pe Barbu: Nu asta duce la inflație

Consiliul Concurenței nu susține prelungirea plafonării prețului la alimente. Foto: Getty Images

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a declarat marți că instituția pe care o conduce nu susține prelungirea plafonării adaosului comercial la alimente. El a spus că măsura a avut efecte până acum, ducând la scăderea prețurilor, dar a generat și creșteri la alte produse, precum detergenții.

„Așteptăm decizia Coaliției. Dacă se prelungește, ar fi bine să nu fie pe o perioadă lungă de timp, iar dacă nu se prelungește, să se pună ceva în loc – de exemplu, acorduri voluntare de reducere a prețurilor, așa cum s-a făcut la lapte”, a spus Chirițoiu.

Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan s-a consultat cu el pe această temă, șeful Consiliului Concurenței a confirmat: „Da, m-a sunat premierul. I-am prezentat datele noastre, impactul măsurii până acum - au scăzut prețurile, dar i-am transmis și poziția noastră: nu ar trebui prelungită. Măsura a avut efecte, dar a scumpit și alte produse.”

Chirițoiu a mai explicat că instituția a monitorizat piața și a notificat ANAF atunci când au apărut modificări. „Au fost comercianți care nu au respectat măsura și au fost amendați. Cel mai probabil, ANAF va continua controalele”, a precizat acesta.

În ceea ce privește declarația ministrului Agriculturii, Florin Barbu, potrivit căruia eliminarea plafonării ar putea duce la o inflație de 15%, Chirițoiu susține că „măsura plafonării nu are impact în inflație”. ”Deficitul comercial ne duce spre o inflație mai mare. De aceea suntem în topul european. La alimente avem cele mai mici prețuri din Europa, în afară de ouă și lapte.”, a spus e.

Șeful Consiliului Concurenței a mai subliniat că prețurile la energie nu au crescut, ci doar au fost reduse subvențiile: „Prețul e la fel ca înainte, doar că oamenii nu simțeau, plătea statul. Ne uităm pe piață, nu sunt acum îngrijorări. Din contră, Hidroelectrica, cu prețurile mici, îi determină și pe ceilalți să scadă prețurile. Vedem o tendință de scădere a prețurilor.”

Referitor la controalele în sectorul energiei, Chirițoiu a precizat că investigațiile continuă: „Urmărim oricum piață și facem controale când e nevoie. Avem deja o investigație pornită pe situația de la Hidroelectrica, privind distribuitorii care nu îi lasă pe clienți să se mute la alți furnizori.”