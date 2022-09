3 motive pentru care trebuie să ai un difuzor de aromaterapie portabil

Cum in zilele de astazi suntem mai mereu in miscare si petrecem chiar si in masinile noastre foarte mult timp, ar trebui sa putem sa beneficiem oriunde de proprietatile uleiurilor esentiale iar pentru asta exista o solutie: un difuzor de aromaterapie auto sau portabil.

Aromaterapia a inceput sa fie din ce in ce mai folosita si in Romania, atat pentru relaxare cat si pentru beneficiile uleiurilor esentiale, cu rezultate ce pot fi confirmate de persoanele care le folosesc cu atentie.

Cum in zilele de astazi suntem mai mereu in miscare si petrecem chiar si in masinile noastre foarte mult timp, ar trebui sa putem sa beneficiem oriunde de proprietatile uleiurilor esentiale iar pentru asta exista o solutie: un difuzor de aromaterapie auto sau portabil.

1. Va fi mirosi foarte frumos

Stim ca suntem innebuniti dupa mirosurile fine care ne imbie simturile si ne fac sa ne relaxam. Multe persoane cheltuie foarte multi bani pe odorizante auto sau de camera dar problema cu acele odorizante este ca NU sunt naturale si nici foarte sanatoase.

Exista destule cazuri in care un odorizant poate provoca dureri de cap si daca esti o persoana sensibila la mirosuri, atunci vei vrea sa eviti acest tip de odorizante normale.

2. Il poti lua oriunde

Te duci la baie si vrei sa simti mirosul lavandei, o floare pe care o adori? Ia acel difuzor dupa tine... Te duci in bucatarie sa gatesti si parca ai vrea sa simti mai putin mirosul de cuptor incins si mai mult mirosul de eucalipt?

Ia acolo difuzorul. Cred ca ai inteles ideea!

3. Te va relaxa oriunde ai fi

In cazul in care esti la birou, in masina sau in orice mediu stresant, cel mai important beneficiu pe care il vei obtiune, dupa mirosul deosebit, va fi ca te vei linisti si destresa pe cat posibil. Cu totii suntem stresati la maxim, asa ca un lucru atat de mic precum o picatura

de ulei esential poate fi acel lucru care face diferenta intre un strigat de nervi si un zambet politicos si atragator.