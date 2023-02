5 dintre cele mai scumpe nunţi regale din toate timpurile

Nuntile regale sunt spectaculoase, elegante si opulente, iar planificarea si organizarea nu numai ca implica bugete exorbitante, ci si gestionarea unor aspecte speciale precum, intimitatea familie, curiozitatea multimii si a mass-mediei si, desigur, satisfacerea unor asteptari speciale.

Pentru a completa maretia evenimentului, se apeleaza la designeri renumiti pentru rochia de mireasa, patiseri de exceptie penru tortul de nunta si dulciuri si, deloc de neglijat, artisti pentru a realiza designul pahare miri si nasi . Toate sunt detalii care vor fi mult timp subiect de discutie, asa ca trebuie tratate cu maximum de atentie.

Pentru a-ti face o idee despre ce implica un astfel de eveniment, am realizat o selectie cu cele mai scumpe nunti regale din toate timpurile si din toate colturile lumii.

Brunei - nunta Printesei Hajah Hafizah Sururul Bolkiah cu Pengiran Haji Muhammad Ruzaini

Nunta fiicei sultanului din Bruneia a vut loc in 2012 pe insula Borneo, la palatul regal cu 1.700 de camere, iar festivitatile au durat o saptamana. La aceasta nunta s-au cheltuit in jur de 20 de milioane de dolari si au participat peste 3.000 de oameni, printre care si demnitari straini precum prim-ministrul thailandez, presedintele Filipinelor, prim-ministrul cambogian si prim-ministrul malaezian.

Marea Britanie - nunta Printului William cu Kate Middleton

Nunta acestui cuplu regal emblematic a avut loc in 2011 la Westminster Abbey, receptia fiind gazduita la Palatul Buckingham. Se estimeaza ca intregul eveniment a costat in jur de 34 milioane de dolari, 32 milioane de dolari fiind alocati numai pentru securitate. Kate a avut o superba rochie din dantela cu o trena de 2.7 m, lucrata manual si conceputa de Alexander McQueen. La uniunea regala, care a fost difuzata la TV pe tot globul, au asistat in jur de 1.900 de invitati.

Monaco - nunta Printului Rainier al III-lea cu Grace Kelly

Casatoria dintre Printul Rainier al III-lea cu actrita americana a avut loc in 1956, ceremonia desfasurandu-se in Catedrala Sf. Nicolae. La aceasta nunta, care a durat doua zile au participat in jur de 600 de invitati, printre acestia fiind si Aristotle Onassis, Ava Gardner si Cary Grant. Rochia de mireasa a fost realizata de Helen Rose si era decorata cu perle antice. Tortul de nunta a avut 6 etaje si reprezenta palatul roz al tarii.

Spania - nunta Printului Felipe cu Letizia Ortiz Rocasolano

Regele si Regina Spaniei s-au casatorit in 2004 si au avut ceremonia religioasa in prezenta a peste 1.200 de invitati, in Madrid, in Catedrala Santa María la Real de La Almudena. Mireasa, Letizia Ortiz Rocasolano, a purtat o superba rochie brodata cu decoratii aurii si o trena de 4.27 m, realizata de Manuel Pertegaz. La nunta a fost servit un tort cu inaltimea de 2.13 m si au fost desfacute in jur de 1.000 de sticle de sampanie, iar tinerii casatoriti au ciocnit din pahare pentru miri grandioase. Se estimeaza ca aceasta nunta a costat in jur de 25 milioane de dolari.

Marea Britanie - nunta Printului Charles cu Lady Diana Spencer

Ajungem din nou in Marea Britanie la una dintre cele mai renumite si mai scumpe nunti regale. Aceasta a avut loc in 1981 in Catedrala Sf. Paul si a costat intre 70 si 100 milioane de dolari. Pe langa tinute, decoratii si securitate foarte stricta, s-a investit enorm in dulciuri, oaspetii putand alege din 27 de tipuri diverse de prajituri.

Lady Diana a purtat o rochie brodata cu paiete si 10.000 de perle estimata in acel moment la 127.000 dolari. Nici de la aceasta nunta nu a lipsit sampania, iar tinerii casatoriti au avut pahare pentru miri cu un design superb.