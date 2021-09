5 obiceiuri bune de adoptat toamna pentru o stare de bine

Este cunoscut faptul că sănătatea noastră pornește și din farfurie. Pentru a preveni oboseala, trebuie să mănânci în mod echilibrat și să alegi alimentele în funcție de potențialul lor nutritiv.

Fructele de mare , peștele gras, carnea roșie, dar și nucile, alunele, precum și fructele și legumele de sezon reprezintă surse de energie importante pentru organism, prin aportul de vitamine, acizi grași și minerale. Așadar, nu ezita să incluzi aceste alimente în mesele tale zilnice.

Cura de vitamine, minerale și propolis

Vitaminele sunt o sursă esențială de energie pentru combaterea oboselii. De asemenea, se recomandă consumarea compușilor esențiali chiar înainte de apariția acesteia, preventiv, în momentul de tranziție la un nou sezon.

Consumă un suc de portocale sau grepfrut în fiecare dimineață, pentru un plus de vitamina C. Ajută-ți imunitatea cu un aport de complex de vitamine B și magneziu. O cură de propolis poate ajuta la stimularea sistemului imunitar. Propolisul are multe proprietăți antioxidante, antifungice și antibacteriene.

Ceaiurile de plante

Nu este nevoie să aștepți până când ești suprasolicitat pentru a profita de numeroasele virtuți ale plantelor. Ceaiul verde, de exemplu, este cunoscut pentru capacitatea lui de a transforma grăsimile în energie. Rozmarinul și cimbrul, atunci când sunt consumate sub formă de infuzie, ajută la stimularea și detoxifierea organismului.

Ginsengul, pe de altă parte, te ajută să te adaptezi la diferitele forme de stres din viața de zi cu zi. Rhodiola îmbunătățește concentrarea și, prin urmare, ajută la combaterea oboselii intelectuale.

Relaxarea

Sosirea toamnei rimează adesea cu sfârșitul vacanțelor. Revenirea la serviciu, reînceperea școlii pot provoca de cele mai multe ori un stres semnificativ. Este esențial să te relaxezi pentru a evita scăderea tonusului. Așadar, fă meditație, yoga, exerciții de respirație sau sporturi ușoare.

Dacă ai posibilitatea, pleacă în weekend la mare pentru a te bucura de aerul marin, foarte bogat în ioni negativi și iod, care acționează asupra organismului, oferindu-i o stare de bine și de destindere. Prin urmare, îți va permite să îți redobândești tonusul de care ai nevoie pentru a combate oboseala. Depinde doar de tine să alegi ce activitate ți se potrivește cel mai bine, singura regulă de respectat este să faci acest lucru în mod regulat. Cu cât exersezi mai mult, cu atât te vei simți mai puțin suprasolicitat.

Somn

Te simți obosit, te trezești mai greu, resimți o stare de somnolență pe tot parcursul zilei? Odată cu trecerea la noul anotimp, este important să îți creezi un model de somn regulat și odihnitor. Încearcă să te culci și să te trezești la aceeași oră. Dacă este posibil, trage un pui de somn de maximum 30 de minute în timpul zilei, asta te va face mai eficient. Alocă între 7 și 9 ore pe noapte pentru un somn de calitate.

Complexul de vitamine B este, de asemenea, un adevărat atu pentru sănătate toamna. Este ideal pentru combaterea insomniei și recâștigarea unui somn odihnitor, fiind răspunzător pentru transformarea triptofanului în serotonină. Aceasta, datorită acțiunii vitaminelor B6, B9 și B12, devine melatonină, care este, prin excelență, hormonul somnului.

O scădere a moralului și a energiei este o consecință clasică ce apare la fiecare schimbare de anotimp. Cu toate acestea, tot ceea ce ai nevoie este un minimum de anticipare și respectarea câtorva sfaturi simple pentru a experimenta această tranziție mult mai calm. Odihna de calitate, dieta echilibrată, exercițiile fizice și câteva momente de relaxare te vor menține în formă în această toamnă.

