6 greșeli frecvente pe care le fac miresele atunci când cumpără rochia

Trebuie să alegi meniul, locația de nuntă, invitațiile și invitații, rochia.... wow, rochia de mireasă. E clar că planificarea unei nunți vine la pachet cu o mulțime de provocări și de aceea, greșelile pot apărea foarte ușor în deciziile pe care miresele ajung să le facă. Unele din aceste greșeli sunt legate de rochia de mireasă, articolul - vedetă al oricărei nunți.

Achiziția rochiei de mireasă este esențială pentru că de cele mai multe ori rochia este cea care dictează nota întregului eveniment, stilul și strălucirea. Iată 6 greșeli frecvente pe care miresele le pot face și pe care tu le poți evita.

1. Cumpără rochia de mireasă online

Chiar dacă în ultima perioadă au apărut mai multe magazine online cu rochii de mireasă , nu îți recomandăm să cumperi rochia fără să o probezi. În definitiv, te măriți o dată în viață și ultimul lucru pe care ți-l dorești este să te pricopsești cu o rochie care arată impecabil pe un site, dar nu pe tine, care îți este prea largă, prea mică, prea strâmta. Apoi, nu te lăsa copleșită de prea multe opțiuni.

Când vine vorba despre rochia de mireasă, este evident că ar trebui să o cumperi direct de la un atelier. Astfel, te vei putea programa pentru o probă, vei putea solicita sfaturile stiliștilor și dacă va fi nevoie, rochia va putea fi croită pentru a se potrivi cât mai bine pe corpul tău și cu preferințele tale.

2. Aleg o rochie de mireasă doar pentru că sunt fascinate de ea

Imediat ce ai aflat că urmează să fii mireasă, ai intrat pe Instagram sau ți-ai cumpărat mai multe reviste fashion ca să te inspiri pentru rochia de nuntă. Totuși, ține minte că într-un fel arată o rochie pe un model studiat într-o revistă și chiar într-o fotografie cu filtre aplicate pe Instagram și în alt fel poate arăta pe tine. Când alegi rochia de mireasă, ar trebui să rămâi deschisă la opțiuni și realistă.

3. Comandă o rochie mai mică în speranța că vor slabi

Sunt multe mirese care își propun să slăbească pentru ziua nunții, dar nu este deloc o idee bună să cumperi rochia mai mică doar în speranța că vei reuși să-ți modelezi corpul până la ziua cea mare. Îți recomandăm să colaborezi cu un atelier de rochii de mireasă, cum este Best Bride București, iar aici vei putea primi ajutorul necesar pentru ajustări rochie de mireasă.

4. Nu aduc pantofii la proba rochiei de mireasă

Am stat de vorbă cu cei de la Best Bride, atelier rochii de mireasă Bucuresti și așa am aflat că una din greșelile frecvente pe care le fac viitoarele miresici este că nu aduc la probă pantofii de nuntă. Înălțimea acestora poate dicta designul final al rochiei de mireasă.

Vei încălța balerini, pantofi cu toc stiletto, sandale cu toc mediu sau alți pantofi de nuntă? Nu uita să vii cu ei la proba rochiei de mireasă ca să-i poți încălța acolo și să vezi exact cum se potrivește încălțămintea cu ținuta de nuntă.

5. Își setează un buget fix pentru rochia de mireasă

Nu trebuie să-ți setezi un buget fix pentru rochia de mireasă, chiar dacă este bine să ai niște limite inițiale. Poți rămâne ușor flexibilă și deschisă opțiunilor, fără să exagerezi. Când intri într-un atelier de rochii de mireasă fără să ai în minte un buget aproximativ pentru rochia de cumpărat, e ușor să fii copleșită de opțiuni și modele. Te poți îndrăgosti rapid de o rochie care nu se află deloc în limitele bugetului tău, iar acest lucru poate crea frustrări. Dacă în cele din urmă ajungi să dai mai mulți bani și treci de limita pe care ți-ai propus-o inițial, s-ar putea să fii nevoită să tai din alte cheltuieli de nuntă, iar asta s-ar putea să-ți dea planurile peste cap. Prin urmare, chiar dacă nu trebuie să-ți fixezi clar un buget pentru rochia de mireasă, este important să știi că trebuie să te încadrezi între anumite limite. Din fericire, azi poți găsi foarte ușor rochii de mireasă pentru orice buzunar.

6. Cumpără rochia fără să țină cont de data nunții

Unele mirese își cumpără rochia înainte de a stabili data nunții. Sfatul nostru este ca o mireasă să-și cumpere rochia cu 4-5 luni înainte de nuntă. În fine, altele lasă rochia pe ultima sută de metri și ajung să se precipite în alegeri și la final să fie nemulțumite de opțiune.

Recomandarea stiliștilor și atelierelor de mireasă este să pleci la cumpărături după ce cunoști cu exactitate data nunții. Acest lucru o să te ajute și să alegi rochia potrivită pentru sezonul respectiv (rochie de mireasă de vară sau rochie de mireasă de toamnă - iarnă).

După ce ai stabilit data nunții, poți începe căutările pentru rochie, fără să te grăbești să o cumperi înainte de a vedea mai multe opțiuni, dar și fără să lași acest lucru pe ultima sută de metri.