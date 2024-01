Beyond Business School dezvăluie numele celor 23 de lideri care se alătură sesiunilor CEO Talks din cadrul programului de EMBA

București, joi, 11 ianuarie 2024: Beyond Business School, o companie fondată de antreprenorul în serie Grégoire Vigroux, creatoarea de comunități Andra Ghibuțiu și profesorul adjunct Nicolas Boitout, anunță lista finală a liderilor din mediul de afaceri care se vor alătura, în calitate de speakeri, la programul rapid de Executive Master of Business Administration (EMBA), desfășurat în weekend-uri.

În timpul sesiunilor, care poartă numele de CEO Talks, profesioniști de renume din mediul de afaceri vor împărtăși cu studenții EMBA din experiența lor și vor oferi cursanților perspective de business noi și sfaturi pentru dezvoltarea carierei. Sesiunile CEO Talks vor avea loc în fiecare seară de vineri, în perioada 12 ianuarie - 29 martie.

Cei 23 de antreprenori și lideri de companii care vor participa în calitate de speakeri pentru prima grupă sunt: Alex Bogdan (Roca X), Alex Lăpușan (Zitec), Andrei Pitiș (Genezio), Benjamin Turquin (BRD Asigurări), Bogdan Ion (EY), Bogdan Putinică (Microsoft), Corina Tiu (TELUS International), Cristian Munteanu (Early Game Ventures), Ela Moraru (Google), Elena Pap (Up), Farlei Kothe (Stefanini), Georges Durdilly (Airbus), Ionuț Ardeleanu (Auchan), Julien Ducarroz (Orange), Maria Rousseva (BRD), Matei Dumitrescu (MyIdea), Mathieu Bauduin (Leroy Merlin), Mihai Bordeanu (Renault), Nicolas Richard (Engie), Sergiu Chirca (Elefant), Sergiu Roșca (Gapminder), Sergiu Russu (Oracle) și Tereza Tranakas (Oxygen).

Pe lângă sesiunile CEO Talks de vineri seară, sâmbăta și duminica vor avea loc o serie de cursuri și masterclass-uri, alături de o echipă formată din 15 traineri și 18 speakeri invitați, toți cu autoritate în domeniile lor de expertiză. În total, așadar, sunt 56 de personalități din mediul de business care vor participa activ și își vor împărtăși cunoștințele în cadrul programului EMBA al Beyond Business School.

EMBA-ul complet include un total de 120 de ore de curs, distribuite pe parcursul a 10 weekend-uri, în care studenții își vor perfecționa cunoștințele despre cum se construiește o echipă eficientă, poziționarea României în contextul global de business, corporate finance, public speaking, dezvoltarea afacerilor, afaceri sustenabile, IT management, managementul schimbării și inteligența artificială.

De asemenea, vor exista 20 de ore de cursuri online, în parteneriat cu școli de afaceri europene, care vor oferi cursanților două certificate internaționale, precum și alte 10 ore dedicate unui proiect antreprenorial în care studenții să își prezinte cunoștințele dobândite pe parcursul programului academic, aplicate la o situație reală de business.

"Încă de când am intrat în lumea antreprenorială din România, în 2007, am aspirat la ideea de a lansa un program academic dedicat mediului de business. Scopul programului nostru este de a participa activ la formarea unei noi generații de lideri de afaceri în România și de a pune bazele unei rețele puternice de absolvenți, numite "the Beyonders". Pentru asta, am ales ca speakerii și profesorii din cadrul programului să fie unii dintre cei mai buni antreprenori și directori executivi de companii, atât din România, cât și din afară.", a declarat Grégoire Vigroux, co-fondator al Beyond Business School.

Sesiunile CEO Talks de vineri seară vor avea loc la sediile companiilor pe care speakerii le conduc. Primul CEO Talk se va desfășura la sediul Google din București, pe 12 ianuarie, și va fi susținut de Elisabeta Moraru (Country Director Google România, Ungaria, Bulgaria și Moldova) și Mihai Bordeanu (Managing Director Dacia și Head of Country al Renault Group România).

Cursurile de sâmbătă și duminică vor avea loc la Universitatea Româno-Americană din București, partener al programului EMBA. Prima grupă a EMBA-ului este sponsorizată de doi parteneri: EY și Up, două companii care au susținut activ inițiativa Beyond Business School încă din prima zi. Ambele companii trimit tineri manageri în calitate de studenți la prima ediție a programului.

Vârsta medie a celor 30 de studenți care se vor alătura grupei inaugurale de EMBA este de 35 de ani. Aceștia sunt antreprenori de succes sau persoane care ocupă funcții de management în organizații de top.

Aplicațiile online pentru înscrierea în cea de-a doua cohortă a Beyond Business School, care se va desfășura pe parcursul a 10 weekenduri, în perioada aprilie - iunie 2024, sunt deschise și limitate la 30 de locuri. Taxa de școlarizare pentru înscrierile early-bird este de 4.000 EUR.

Despre Beyond Business School

Ambiția Beyond Business School este de a construi noua generație de lideri de business din România. Programul EMBA a fost conceput pentru a ajuta antreprenorii și managerii din diferite companii să treacă la următorul nivel din cariera lor.

Beyond Business School s-a lansat în septembrie 2023. Cofondatorii săi sunt antreprenorul în serie Grégoire Vigroux, alături de antreprenoarea și creatoarea de comunități Andra Ghibuțiu și profesorul adjunct Nicolas Boitout.

Programul EMBA de tip fast-track durează 10 weekend-uri, prima cohortă începe vineri, 12 ianuarie 2024, și se încheie pe 31 martie 2024. Tot în 2024 vor mai avea loc două ediții similare ale programului, una în perioada aprilie-iunie, respectiv septembrie-decembrie.

Beyond Business School este mai mult decât o școală de management, ci mai degrabă o comunitate puternică și influentă de absolvenți - "the Beyonders", motto-ul școlii fiind 'Work hard. Network harder'.