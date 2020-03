Clubul Dreamtrips sustinut de WorldVentures Holdings pe piata din Romania

Un proiect inovativ la nivel mondial si care recent a intrat si pe piata din Romania este Clubul Dream Trips sustinut de compania Worldventures Holdings LLC, cu sediul in Dallas, Texas si cu reprezentante in peste 40 de tari.

Fiind oficial cel mai mare club de turism din lume cu milioane de membri deja, in ultimii ani au castigat peste 50 de premii World Travel Awards pentru serviciile de inalta calitate pe care le ofera membrilor pe baza votului consumatorilor.

Pe piata din Romania clubul functioneaza din 2017 prin compania reprezentanta pe plan local Worldventures Marketing SRL si sustinuta de agentia de turism Rovia care creaza pachetele de servicii. Lansarea acestui club a avut loc in Ianuarie 2017 intr-un eveniment la Sala Palatului unde au fost prezenti Trupa Holograf, Presedintele si Vicepresedintele clubului si peste 4000 de romani entuziasmati de serviciile oferite de acest club. De atunci s-au alaturat acestui concept peste 30.000 de romani iar numerele cresc de la zi la zi.

Membrii acestui club au acces la o aplicatie pe telefonul mobil de unde isi pot face usor rezervarile de avioane, hoteluri, inchirieri de masini si activitati avand garantia celui mai bun pret la majoritatea serviciilor. Pot accesa restaurante si cluburi partenere prin programul Dream Trips Local unde pot castiga puncte ce pot fi utilizate ca discounturi in calatorii.

Beneficiaza de serviciu Concierge acum si in limba romana pentru suport si pot accesa produsul de baza al clubului, pachetele de vacanta DreamTrips. Aceste pachete sunt construite astfel incat sa ofere o experienta de vis membrilor, avand cazarile doar in hoteluri de 4 sau 5 stele, o gazda care are grija de membri si o receptie speciala. Activitatile extra de obicei sunt incluse in pachet. Un alt beneficiu este componenta sociala de conectare cu alti membri din toata lumea, toate acestea venind cu garantia celui mai bun pret din piata.

Inclusiv la noi in tara incepe sa se creeze un impact in industria turismului prin Dreamtrips, deja fiind organizate zeci de vacante anual in Romania, unde suntem vizitati de mii de oameni din toata lumea. Un astfel de parteneriat este cu Hotelul Alpin din Poiana Brasov, care a devenit in 2018 cea mai vizitata destinatie din Europa in acest club.

"Dorim sa ne exprimam sincera apreciere pentru frumoasa colaborare cu compania Rovia LLC din ultimii patru ani, fiind unul din cele mai importante parteneriate pe care le-am dezvoltat pana acum. De cand am semnat contractul in 2016, oaspetii nostri s-au bucurat de multe pachete Dreamtrips, cu servicii la un nivel inalt si foarte atractive, construind impreuna o relatie de business favorabila, gazduind peste 5500 de oaspeti pana acum din toata lumea si avand un rulaj de peste 500.000 de Euro. Ne dorim sa continuam colaborarea in urmatorii ani si asiguram membri acestui club de tot suportul nostru si de mentinerea celor mai inalte standarde de calitate in industria ospitalitatii", a declarat Dan Maria, Manager Vanzari Hotel Alpin.