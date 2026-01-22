Antena 3 CNN Actualitate Guvernul Bolojan va interzice detașarea funcționarilor. Posturile la stat, ocupate doar prin concurs în caz de restructurări

George Forcoş
1 minut de citit Publicat la 11:43 22 Ian 2026 Modificat la 11:43 22 Ian 2026
Ilie Bolojan
Instituțiile de stat vor trebui, dacă fac restructurări, să organizeze concursuri. FOTO: Hepta

Guvernul va discuta, joi, în primă lectură un proiect de lege care vizează stoparea detașărilor funcționarilor publici. 

Executivul va discuta și scăderea cu 85% a pensiei pentru bugetarii care cumulează pensia cu salariul la stat.

Proiectul de lege va fi în primă lectură, prin urmare este important de văzut dacă vor exista modificări după aceste discuții. Pentru funcționarii publici de la stat vor exista câteva noi reguli. De exemplu nu își mai pot păstra posturile dacă pleacă din instituția în care lucrează pentru a ocupa un alt post pentru că în acest moment, dacă un funcționar public vrea să plece, de exemplu, din Parlament la un minister își poate bloca acel post.

După intrarea în vigoare a acestui proiect, dacă va rămâne în vigoare actuala formulă, acest funcționar public nu își mai poate bloca postul pe care îl avea pentru a fi detașat în alt post și ulterior dacă în acel post nu mai rămâne să se întoarcă pe postul pe care îl ocupa inițial. Practic, dispare posibilitatea blocării posturilor.

Pe de altă parte, instituțiile de stat vor trebui, dacă fac restructurări să organizeze concursuri, astfel încât să își poată păstra angajații în funcție de cum vor decurge aceste concursuri.

O altă măsură ce va fi în acest proeict, în primă lectură, face referire la angajații care vor să rămână și după vârsta de pensionare în sistemți. Acest lucru se va face cu acordul angajatorului, până la vârsta de 70 de ani.

Persoanele care beneficiază de o pensie de serviciu sau o pensie militară pot fi menținute în activitate la cerere.

Etichete: Ilie Bolojan tăieri bugetare masuri austeritate

