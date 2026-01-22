PUSL acuză manipularea deficitului bugetar: „Românii sunt induși în eroare. Au dreptul la adevăr”

1 minut de citit Publicat la 11:09 22 Ian 2026 Modificat la 11:09 22 Ian 2026

„Deficitul bugetar nu este un instrument de propagandă politică, ci un indicator fundamental al sănătății economice a țării”. sursa foto: Getty

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) avertizează public că românii sunt induși în eroare cu privire la situația reală a finanțelor publice și cere clarificări urgente privind deficitul bugetar.

Într-un comunicat de presă transmis joi, PUSL face referire la declarațiile președintelui PSD, Sorin Grindeanu, potrivit cărora deficitul bugetar vehiculat anterior nu ar reflecta realitatea, fiind vorba despre o „scamatorie elaborată privind deficitul”, care a creat confuzie în spațiul public și a dezinformat cetățenii.

Potrivit datelor invocate, execuția bugetară ar indica un deficit de aproximativ 8%, semnificativ diferit de cifrele alarmiste prezentate anterior, în condițiile în care încasările la buget au rămas relativ constante, în ciuda majorării unor taxe, inclusiv TVA.

PUSL atrage atenția că lipsa de coerență și transparență în comunicarea datelor economice afectează direct încrederea românilor în instituțiile statului și creează incertitudine atât pentru populație, cât și pentru mediul de afaceri.

„Deficitul bugetar nu este un instrument de propagandă politică, ci un indicator fundamental al sănătății economice a țării. El trebuie comunicat onest, pe baza unor date verificabile, nu prin estimări fantomatice sau mesaje contradictorii”, transmite formațiunea.

În acest context, PUSL solicită public:

publicarea de urgență a execuției bugetare finale pentru anul 2025;

explicații clare din partea Ministerului Finanțelor privind impactul real al majorării TVA și al celorlalte măsuri fiscale;

un angajament ferm al Guvernului pentru o comunicare profesionistă și periodică asupra stării economiei.

„Românii au dreptul la adevăr, nu la manipulări statistice. Fără transparență și responsabilitate, orice guvernare își pierde legitimitatea în fața cetățenilor”, a declarat Lavinia Șandru, purtătorul de cuvânt al PUSL.