Repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume a fost suspendată, după doar câteva ore de funcționare. În ce stare este reactorul

1 minut de citit Publicat la 10:19 22 Ian 2026 Modificat la 10:20 22 Ian 2026

Cea mai mare centrală nucleară din lume, Kashiwazaki-Kariwa din Japonia. Sursa foto: Getty Images

Repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, Kashiwazaki-Kariwa din Japonia, a fost suspendată joi după câteva ore de funcţionare, după ce o alarmă a fost declanșată, a anunţat operatorul acesteia, compania Tokyo Electric Power (Tepco), relatează AFP, potrivit Agerpres.

„O alarmă a sistemului de supraveghere (...) a fost declanşată în timpul procedurilor de pornire a reactorului, iar operaţiunile sunt în prezent suspendate”, a declarat pentru AFP Takashi Kobayashi, un purtător de cuvânt al Tepco.

„Reactorul este stabil şi nu există niciun impact al radioactivităţii în exterior”, a adăugat el, precizând că Tepco „investighează în prezent cauza” incidentului şi nu poate pentru moment să anunţe când vor fi reluate operaţiunile.

Operaţiunile de repornire a unui reactor de la centrala nucleară Kashiwazaki-Kariwa, centru-vestul Japoniei, închisă după dezastrul de la Fukushima din 2011, au început miercuri seara, după ce au primit luna trecută aprobarea guvernatorului prefecturii Niigata, unde se află centrala.

Repornirea, programată iniţial pentru marţi, a fost amânată după ce o problemă tehnică, legată de o alarmă a reactorului, a fost detectată la sfârşitul săptămânii trecute. Potrivit Tepco, această problemă a fost rezolvată duminică.

60% dintre locuitorii din zonă s-au opus repornirii

Centrala Kashiwazaki-Kariwa a fost închisă în momentul în care Japonia şi-a închis toate reactoarele nucleare în urma triplului dezastru - cutremur, tsunami şi catastrofa nucleară - de la Fukushima, în martie 2011.

Unitatea 6 de la centrala Kashiwazaki-Kariwa este primul dintre reactoarele nucleare operate de Tepco, care administrează şi centrala avariată Fukushima Daiichi, care a fost repornit.

Populaţia din Niigata este profund divizată pe această temă: conform unui sondaj realizat în septembrie de prefectură, 60% dintre locuitori s-au opus repornirii, în timp ce 37% au susţinut-o.

Repornirea centralei Kashiwazaki-Kariwa - un test major pentru întreaga industrie nucleară japoneză

Kashiwazaki-Kariwa este cea mai mare centrală nucleară din lume, având şapte reactoare, capabilă să producă 8,2 gigawaţi de electricitate atunci când funcţionează la capacitate maximă.

Premierul japonez Sanae Takaichi susţine construirea de noi reactoare, în special reactoare modulare mici de ultimă generaţie (SMR), guvernul anunţând recent o nouă schema de finanţare publică pentru a accelera reîntoarcerea la energia nucleară.

Repornirea centralei nucleare Kashiwazaki-Kariwa reprezintă un test major pentru întreaga industrie nucleară japoneză, în condiţiile în care şase reactoare operate de alte companii, inclusiv Chubu Electric Power Co, aşteaptă decizii de reglementare cu privire la posibila lor repornire.