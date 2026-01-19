Defecțiune la cea mai mare centrală nucleară din lume, înaintea redeschiderii: Ce se întâmplă cu repornirea Kashiwazaki-Kariwa

2 minute de citit Publicat la 13:12 19 Ian 2026 Modificat la 13:12 19 Ian 2026

Kashiwazaki-Kariwa din Japonia, cea mai mare centrală nucleară din lume. Sursa foto: Getty Images

O defecţiune tehnică a întârziat repornirea, iniţial aşteptată marţi, a celei mai mari centrale nucleare din lume, situată în Japonia, a anunţat luni compania de energie care o operează, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Tokyo Electric Power (TEPCO) a anunţat că va avea nevoie de una sau două zile suplimentare pentru a verifica echipamentele de la centrala Kashiwazaki-Kariwa, care, conform relatărilor din presă, urma să fie repornită marţi.

Centrala a fost scoasă din funcţiune când Japonia şi-a oprit toate reactoarele nucleare după triplul dezastru - cutremur, tsunami şi catastrofă nucleară - de la Fukushima din martie 2011, deoarece populaţia şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la această sursă de energie.

Japonia încearcă să-și reducă dependenţa de combustibilii fosili

Însă această ţară, săracă în resurse, îşi propune să reducă dependenţa de combustibilii fosili, să atingă neutralitatea în materie de carbon până în 2050 şi să satisfacă cererea tot mai mare de energie electrică legată de inteligenţa artificială.

În total, 14 reactoare au fost deja repornite după implementarea unor standarde de siguranţă mai stricte.

Centrala Kashiwazaki-Kariwa, care se întinde pe 400 de hectare pe coasta Mării Japoniei, cu vedere spre Peninsula Coreeană, ar fi prima centrală nucleară repornită de TEPCO, ce operează şi centrala Fukushima Daiichi, de la dezastrul din 2011.

Consiliul departamentului Niigata a aprobat repornirea în decembrie anul trecut. Iar de atunci a fost dată undă verde finală de la autoritatea naţională de reglementare nucleară, indicând faptul că reactorul îndeplineşte standardele naţionale.

Fără a anunţa public o dată de repornire a centralei, TEPCO a decis să verifice din nou instalaţia după ce a detectat sâmbătă o problemă tehnică legată de o alarmă a reactorului, a declarat luni pentru AFP un purtător de cuvânt al companiei, Isao Ito.

Problema alarmei a fost rezolvată duminică, a adăugat el. După verificările finale, TEPCO le va explica autorităţilor ce s-a întâmplat şi va continua cu repornirea centralei, a indicat el.

Protest împotriva repornirii centralei Kashiwazaki-Kariwa din Japonia

Subiectul rămâne însă controversat, mulţi locuitori exprimând îngrijorări persistente cu privire la siguranţa nucleară. Aproximativ 50 de persoane au manifestat luni în faţa sediului central al TEPCO din Tokyo, scandând „Nu repornirii centralei Kashiwazaki-Kariwa!”

„TEPCO menţionează doar o posibilă întârziere. Acest lucru nu este suficient” a criticat Takeshi Sakagami, preşedintele Grupului Cetăţenilor de Supraveghere a Reglementărilor Nucleare, un colectiv de cetăţeni, în timpul demonstraţiei.

„Este necesară o investigaţie completă şi, dacă se confirmă o defecţiune majoră, reactorul ar trebui închis definitiv”, a insistat el.

Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi şi-a exprimat sprijinul ferm pentru utilizarea energiei nucleare civile.

Japonia este al cincilea cel mai mare emiţător de dioxid dintre ţările din lume, luate individual, şi este puternic dependentă de combustibilii fosili importaţi.