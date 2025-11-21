Repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, Kashiwazaki-Kariwa, a fost aprobată de autoritățile din Niigata. Ce urmează

Publicat la 12:10 21 Noi 2025

Cea mai mare centrală nucleară din lume, Kashiwazaki-Kariwa, Japonia. Sursa foto: Getty Images

O colectivitate locală niponă a aprobat vineri repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, o etapă-cheie pentru repunerea în funcţiune a sitului după catastrofa de la Fukushima din 2011 şi închiderea tuturor reactoarelor din Japonia, informează AFP, potrivit Agerpres.

Hideyo Hanazumi, guvernatorul departamentului Niigata (centru-vest) unde se află centrala nucleară Kashiwazaki-Kariwa, a declarat în timpul unei conferinţe de presă că el va „aproba” reluarea activităţilor, care mai trebuie să primească acordul final al autorităţii nipone de reglementare în domeniul nuclear.

Japonia, ţară săracă în resurse, renunţase la energia nucleară după triplul dezastru - seism, tsunami şi catastrofa nucleară - de la Fukushima din 2011, în condiţiile în care populaţia şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la această sursă de energie.

Însă această ţară caută deja să relanseze energia atomică şi să reducă dependenţa sa faţă de combustibilii fosili importaţi.

În total, 14 reactoare - în principal situate în vestul şi sudul ţării - au fost deja repornite după punerea în aplicare a normelor de securitate stricte.

Aceasta va fi prima redemarare a unei centrale nucleare de către Tepco, operatorul centralei Fukushima Daiichi, după producerea catastrofei.