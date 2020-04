Companiile furnizoare de conținut online și divertisment digital înregistrează creșteri constante

În aceste condiții, companiile care furnizează conținut online și divertisment digital au înregistrat creșteri constante în ultima perioadă.

În cele ce urmează vă prezentăm o listă a celor mai populare platforme din ultimele săptămâni.

1. Netflix - Platforma de streaming traversează cel mai bun moment de la lansare. În lipsa activităților uzuale, mulți oameni s-au "refugiat" pe această platformă, care le permite să vizioneze o sumedenie de filme și seriale, atât dintre cele clasice premiate, dar și creații proprii. Consumul de Netflix a crescut atât de mult în ultima perioadă încât Comisia Europeană a recomandat reducerea consumului de date. În replică, Netflix a anunțat, pe 20 martie, că în următoarele 30 de zile reduce calitatea imaginilor video cu 25%, pentru a micșora presiunea asupra furnizorilor de internet. Exista temerea că, din cauza consumului mare de Netflix, rețelele de Internet nu vor mai face față și vor pica. Și HBO Go a înregistrat o creștere în ultima perioadă.

2. YouTube - O alta platformă care a înregistrat o creștere importantă în ultimele zile. Și YouTube se află în aceeași situație că și Netflix și a hotărât să taie din calitatea clipurilor pentru a nu pune în pericol rețelele de Internet. Situația cea mai delicată este în India, unde calitatea maximă a rămas de 480p pe telefonul mobil și de 720p pe desktop sau laptop. Și creatorii de conținut au fost nevoiți să se adapteze, având în vedere că ieșitul din casă este limitat, iar în ultima vreme au devenit foarte populare live-urile. În plus, cum campaniile publicitare s-au redus, creatorii de conținut au început să facă tot mai mulți bani din donațiile utilizatorilor, din timpul live-urilor.

3. Cazinourile online - Și acest sector a înregistrat o creștere semnificativa în ultimele săptămâni. Oamenii au găsit o alternativă bună de a se distra, iar la cazinourile online pot alege dintr-o varietate mare de jocuri de păcănele, ruletă, blackjack și multe altele. În plus, prin intermediul cazinourilor online oamenii pot avea în continuare interacțiune umană, în cadrul turneelor de poker cu alți jucători sau în cazinourile cu dealeri live, inclusiv în limba română.

4. Jocurile online - Și aici vedem o creștere foarte mare, de cel puțin 30% în anumite momente. Dincolo de faptul că adulții petrec mai mult timp acasă, să nu uitam că școlile și universitățile din aproape întreaga lume au fost închise. Astfel, tinerii au mai mult timp la dispoziție să se joace. În orele de vârf, pe platforma Steam sunt conectați simultan aproximativ 25 de milioane de jucători. Cel mai popular joc de pe Steam a devenit Counter-Strike GO, care are în multe momente ale zilei peste 1 milion de jucători conectați simultan. FIFA 20, Call of Duty: Modern Warfare, NBA 2K20 și Fortnite sunt alte jocuri care au înregistrat creșteri masive.

5. Cursuri online - Mulți oameni au fost afectați prin pierderea cel puțin temporară a locului de muncă. Numeroase companii din sectorul HoReCa au fost închise temporar, iar mulți angajați au început să încerce o reprofilare. Tocmai din acest motiv, în ultimele săptămâni au devenit extrem de populare site-urile care oferă cursurile online. Oamenii vor să profite de timpul liber pentru a învăța lucruri noi, iar platforme precum Udemy le permit să reuseașcă asta. Cursurile fie sunt în format PDF, fie se fac prin Skype sau Zoom.

Cert este că obiceiurile oamenilor s-au schimbat în ultima perioadă, iar aceștia au fost nevoiți să se adapteze noilor realități.