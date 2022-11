Cu ce se ocupă un notar public

Intocmirea documentatiei pentru diverse situatii juridice, precum un proces in tribunal, ti se poate parea dificila. In plus, ocupa mult timp, care ar putea fi acordat altor activitati de interes.

De aceea, cea mai buna solutie este sa apelezi la serviciile unui birou notarial. In acest articol iti vom explica cu ce se ocupa exact un notar public si de ce ai nevoie de aceste servicii chiar si in situatii mai simple decat un proces in sala de judecata.

Birou notarial

Fie ca ai nevoie de intocmirea sau legalizarea unor documente, fie ca vrei sa rezolvi situatii problematice, precum un testament nedrept sau o situatie de divort, un notar public iti poate oferi atat consultanta, cat si ajutor in realizarea dosarului cu actele necesare contextului in care te afli. Cel mai important lucru este sa fii in totalitate sincer cu notarul, pentru ca acesta sa te poata ajuta. Trebuie sa ii povestesti in detaliu situatia pe care o intampini pentru ca el sa poata analiza in mod obiectiv cazul si sa iti puna la dispozitie cele mai potrivite solutii.

Este ideal sa apelezi la un birou notarial, alcatuit din mai multi notari pe specializari diferite atunci cand cazul tau este mai special sau mai complex, pentru a beneficia de perspective diferite si modalitati diferite de ajutor.

Notar public

Notarul public se ocupa de o multitudine de spete si cerinte. Daca ai nevoie de intocmirea unor acte juridice sau pur si simplu de a le verifica legalitatea, notarul este cea mai in masura persoana sa le autentifice. De asemenea, el iti poate realiza copii legalizate de pe acestea. Inclusiv o semnatura poate fi legalizata. Procuri, testamente, declaratii si contracte, de toate se poate ocupa un notar public. Un serviciu notarial calitativ iti va oferi toate aceste servicii pe loc. Mai mult, pentru o experienta digitalizata, unele cabinete notariale iti pun la dispozitie varianta in care incarci documentele necesare intr-un formular online, de care se va ocupa notarul, fara ca tu sa trebuiasca sa faci numeroase drumuri la biroul acestuia. Astfel, te vei deplasa o singura data, pentru semnarea actelor finale, moment in care vei aduce si actele in varianta lor originala.

Te afli in contextul unei mosteniri, a unei succesiuni in familie? Aceste situatii sunt capabile sa creeze un stres fascinant, deoarece sunt multe acte de intocmit si verificat, mai ales daca sunt mai multi mostenitori implicati, fiecare cu pretentiile lui. Notarul public va mijloci aceasta interactiune si se va asigura ca intreaga procedura se desfasoara in mod legal, pentru ca tu sa nu ai parte de niciun litigiu.

Casnicia nu mai decurge asa cum iti doresti si te decizi sa intentezi divortul? Nu vrei sa se desfasoare totul in sala de tribunal? O varianta mult mai simpla si mai civilizata este desfacerea contractului de casatorie in fata notarului. Dureaza mult mai putin timp, iar in biroul notarului poti stabili cu sotul/sotia impartirea bunurilor dobandite in timpul casatoriei.

Notariat Bucuresti

Esti din Bucuresti si ai nevoie de serviciile unui notar profesionist? Trebuie sa fii atent/atenta la cateva aspecte. Un aspect important este gama de servicii de care ai nevoie, motiv pentru care este de preferat sa alegi un birou notarial care te poate ajuta in orice speta ai avea. Apoi, conteaza disponibilitatea notarului de a se ocupa de intocmirea actelor necesare inclusiv de la distanta, prin intermediul internetului. Astfel, salvezi timp pretios pe care-l poti petrece cu cei dragi.

Cand te orientezi catre un birou notarial in Capitala, fii atent si la localizarea acestuia. Cele mai accesibile sunt cele situate central, in apropierea mijloacelor de transport in comun.

Notariat Sector 1

Sectorul 1 al Capitalei este zona ideala pentru a accesa serviciile unui notariat, deoarece este un sector cu multe facilitati, de la transport la servicii de tipul hrana, magazin etc. Astfel, daca nu vrei sa astepti in birou cat timp notarul se ocupa de cazul tau, iti poti ocupa timpul cu alte activitati in zona.