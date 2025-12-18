Betano își consolidează angajamentul față de comunitate în pragul sărbătorilor

Această acțiune se aliniază cu valorile fundamentale ale Betano. foto: Betano

București, 18 decembrie 2025 – Betano continuă să își pună în practică angajamentele de responsabilitate socială prin platforma sa dedicată „Imposibilul devine posibil. Pe bune.”. În acest context, compania a făcut o donație semnificativă către Asociația Nevăzătorilor din România, care va contribui la sprijinirea a 500 de beneficiari din 33 de sucursale din întreaga țară, prin oferirea de alimente și produse esențiale în perioada sărbătorilor de iarnă.

Această acțiune se aliniază cu valorile fundamentale ale Betano, care își propune să sprijine persoanele aflate în dificultate, oferindu-le resursele necesare pentru a depăși provocările cotidiene ale acestei perioade. În plus, pentru a adăuga o notă de căldură și umanitate gestului, membrii echipei FCSB, echipă sponsorizată de Betano, au fost prezenți alături de beneficiarii filialei din București, înmânând personal cadourile și oferind momente de bucurie.

„Este al doilea an consecutiv în care suntem alături de Asociația Nevăzătorilor din România în perioada sărbătorilor de iarnă, și este o mare satisfacție pentru noi să continuăm să sprijinim această cauză. Implicarea activă în astfel de inițiative reflectă angajamentul nostru de a contribui la bunăstarea celor care au nevoie de ajutor, iar prin platforma ”Imposibilul devine posibil. Pe bune.” ne dorim să aducem schimbări pozitive în comunitate”, a declarat Dragoș Mîndreci, Country Manager Betano România.

„Gestul de a oferi pachete pentru persoanele cu dizabilități vizuale din toate filialele organizației noastre ilustrează în mod semnificativ și impresionant deopotrivă conceptul de responsabilitate socială, constituind un adevărat exemplu de bună practică în societatea românească. Mai ales că vine într-un moment socioeconomic dificil, în care și nevăzătorii sunt din păcate puternic afectați de măsurile de austeritate. Grație dumneavoastră, beneficiarii, cei mai mulți aflați în mare nevoie, vor avea un Crăciun mai frumos, nu doar prin prisma darurilor primite, ci și prin faptul că astfel ajunge la ei un mesaj cald, de empatie, de susținere”,a declarat Mihai Dima, Președintele Asociației Nevăzătorilor din România.

Pentru Betano, implicarea în astfel de inițiative reflectă dorința de a fi un partener de încredere pentru comunitate, prin proiecte care aduc beneficii concrete, sprijin real și speranță pentru cei care au nevoie.