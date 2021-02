Cum sa alegi ramele de ochelari dupa forma fetei

O pereche de ochelari de vedere pot aduce o nota definitorie tinutei tale, completandu-ti, in acelasi timp, personalitatea. Varietatea ramelor de ochelari este acum foarte mare. Avand in vedere ca ocupa aproximativ o treime din suprafata fetei, alegerea necesita multa atentie. Cele mai importante caracteristici ale ochelarilor de vedere ca accesoriu la moda sunt forma ramelor si a fetei, cat și culoarea.

Daca ai fata ovala esti norocos , ti se potriveste cam orice tip de ochelari, iar latimea ramelor acestora, nu trebuie depaseasca linia exterioara a tamplelor si pometilor. Acest contur facial este cel mai bine propotionat dintre toate, linia maxilarului mai ingusta decat fruntea, pometii frumos conturati iar trasaturile suficient de blande pentru a nu parea dure sau angulare.

Daca ai fata rotunda, ochelari vedere pe care ii vei alege vor trebui sa creeze impresia unei fete mai alungite si mai inguste. Ochelarii ideali sunt cei cu colturi - formeaza un contrast cu fata rotunda. Acesti ochelari nu trebuie sa fie de forma patrata, ci ingusti si dreptunghiulari, iar ramele ochelarilor sa fie mai degraba subtiri si inguste (ramele groase au un efect greoi pe o fata rotunda). Nu purta niciodata ochelari cu lentile rotunde sau cu lentile foarte mari si incerca sa eviți modelele cu ramele decorate sau colorate (in special in jumatatea de jos). Nici lentilele cu forme ascutite nu se potrivesc.

Daca ai fata patrata, asta inseamna ca fruntea, pometii si linia maxilarului au aproximativ aceeasi latime, iar cele mai potrivite rame sunt cele ovale, subtiri care sa nu incarce mai mult fata, iar latimea sa fie usor mai mare decat latimea dintre pometi. Evita ramele cu colturi drepte, in special modelele patrate, si cauta intotdeauna linii mai rotunjite, cu lentile ovale sau circulare.

Alegerea unei rame este foarte importanta pentru sanatatea si controlul tau, de aceea inainte de a-ti face o selectie a ramelor potrivite pentru tine trebuie sa vizitezi optica medicala, ce te va indruma spre ramele potirvite formei fetei tale . Ceea ce trebuie sa stii este ca forma ramelor trebuie aleasa in functie de cea a fetei, culoarea ramelor - in functie de cea a ochilor si a parului, dar in aceasta ecuatie mai intervine o variabila: tendintele momentului.

