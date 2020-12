Distribuitorul de produse pentru cabinete stomatologice Dentotal își mută birourile în Equilibrium I

Dentotal a închiriat un spațiu de birouri de 650 mp în clădirea Equilibrium I, prin intermediul companiei de consultanță ESOP Consulting. Domeniul medical și farmaceutic a urcat la o cotă de piață de 10%, în primele nouă luni din 2020, ca pondere a suprafeței de birouri închiriate în București, față de 3% cât avea anul trecut.

„ Dentotal este o companie în expansiune iar relocarea birourilor Dentotal într-o clădire premium, de clasă A, dată în folosință de curând este cea de-a doua tranzacție, pentru care am oferit consultanță în 2020”, afirma Ionut Gidei, Senior Associat Corporate Services la ESOP Consulting | CORFAC International . “ La începutul a nului, echipa ESOP a asistat Dentotal la închirierea unui spațiu industrial cu o suprafață de trei ori mai mare decât cea dinainte, în Eli Park 1 din Chitila. Pentru a se adapta condițiilor actuale din piața imobiliară, și compania noastră și-a diversificat gama de servicii, oferind consultanță și soluții atât pentru segmentul de birouri, cât și pentru segmentul industrial, al închirierii și vânzării de spații industriale, lucru care s-a dovedit benefic atât pentru noi, cât și pentru partenerii noștri de business ” , completeaza Ionuț Gidei.

Clădirea de birouri Equilibrium I , în care se va muta Dentotal are o suprafață închiriabilă de 20.600 mp spații de birouri de clasă A și reprezintă prima fază a proiectului Equilibrium, amplasat în hub-ul de birouri Barbu-Văcărescu. Equilibrium I este certificată la standarde verzi LEED Core&Shell, la nivel Platinum, având spații sustenabile, cu un consum redus de energie, 16 stații de încărcat mașinile electrice și facilități de mobilitate urbană. Angajații care preferă mersul la birou cu bicicleta sau trotineta au la dispoziție o parcare de biciclete cu vestiare, dulăpioare pentru păstrat obiectele personale și cabine de duș, dar și 20 biciclete de închiriat, incluse într-un sistem care are integrate 210 biciclete în tot orașul, în diverse hub-uri. În exteriorul clădirii, sunt amenajate spații de relaxare în aer liber, cu acoperire wireless și mobilier urban dotat cu prize electrice.

Dintre măsurile de limitare a răspândirii COVID 19 luate de Skanska la clădirea Equilibrium I pentru a încuraja lucrul de la birou menționăm: implementarea unui sistem de camere cu termoviziune pentru controlul temperaturii corporale, astfel că accesul persoanelor care au temperatura mai mare sau egală cu 37,3 grade este restricționat; eliminarea contactului uman la recepție și posibilitatea înregistrării vizitatorilor printr-o tabletă; montarea de dispensere cu dezinfectanți în mai multe zone și amplasarea unui covor dezinfectant la intrarea principală; aplicarea de folii nanoseptice pe panourile de comandă de la lifturi, mânerele ușilor de acces din toate spațiile comune (băi, parcări etc); semnalistică specială pentru respectarea măsurilor de distanțare, precum limitarea accesului în lifturi la maximum 4 persoane; zone special amenajate în exterior, pentru preluarea coletelor de la curieri, dar și spații de depozitare de tip Easybox.

Datorită acestor măsuri, clădirea este în curs de certificare cu WELL Health-Safety Rating, cel mai nou sistem de evaluare a clădirilor, introdus de International WELL Building Institute (IWBI). Acest nou sistem de evaluare poate ajuta companiile să-și adapteze spațiile de birouri la realitatea post-covid19.

Zona de relaxare are un rol cu atât mai important în păstrarea distanței recomandate de autorități. Spațiile verzi generoase, cu mobilierul urban integrat, îmbină mai multe roluri, atât unul de relxare, cât și unul practic, estetic.

“ Ne bucurăm să avem un nou membru în comunitatea noastră din Equilibrium, acolo unde am implementat unele dintre cele mai înalte standarde din domeniul spațiilor de birouri. Astfel, pe lângă certificarea LEED Platinum pe care a primit-o, Equilibrium se numără printre primele proiecte din România în curs de certificare cu WELL Health-Safety Rating, cel mai nou sistem de evaluare a clădirilor introdus în contextul COVID-19. În timp ce măsurile de siguranță sunt prioritare, prin facilitățile integreate in proiectul Equilibrium, punem accent si pe starea de bine a angajaților, clienților și partenerilor. Suntem convinși că Dentotal va găsi aici spațiul de lucru care să răspundă tuturor nevoilor sale actuale ”, a declarat Anne-Marie Diaconu, Leasing & Asset Director al Operațiuniunilor din România pentru divizia de dezvoltare comercială a Skanska în CEE .

Domeniul medical și farmaceutic a urcat trei locuri ca importanță în ponderea spațiilor închiriate

În 2019, domeniul medical și farmaceutic se afla pe locul șapte în topul domeniilor din care provin cei mai mari chiriași de birouri, dar în acest an a urcat pe locul patru, ca urmare a crizei sanitare și a cererii mai mari de servicii și produse specifice. În total, anul trecut companiile medicale și farma cumulau spații de birouri închiriate, pre-închiriate sau în curs de extindere de 3% din totalul pieței, în timp ce la nivelul primelor 9 luni din 2020 această pondere a urcat la 10% din totalul tranzacțiilor.

„ Pe primul loc ca pondere rămâne în continuare domeniul IT&C, BPO și SSC, dar la o treime din piață (32%), în scădere față de anul precedent, când avea jumătate din piața închirierii spațiilor de birouri din București .

În top au mai urcat ca pondere serviciile profesionale (avocatură, audit si contabilitate, consultanță în management, instruire de personal, recrutare etc) și au păstrat aceeași cotă serviciile financiare ” a declarat Alexandru Petrescu, Managing Partner la ESOP Consulting l CORFAC International.

Dentotal Protect

Dentotal Protect este liderul de piață în România în distribuția de produse stomatologice, având peste 12 000 clienți - clinici și laboratoare stomatologice din toata țara. Compania a fost înființată în 1994 de medicul stomatolog Anghel Dogariu și a crescut odată cu primul val al economiei românești, având în prezent peste 120 de angajați. În 2005, Dentotal Protect și-a construit propriul sediu în zona centrală a Capitalei, iar în 2019 a trecut la un nou capitol de dezvoltare, compania fiind achiziționată de fondul de investiții private Abris Capital Partners. În mai 2020, Dentotal Protect și-a mutat activitatea logistică în Eli Park Chitila, estimând o triplare a capacității operaționale.

Abris Capital Partners

Abris Capital Partners este un fond independent de private equity care se concentrează pe oportunități mid-market în țările din Europa Centrală și de Est (CEE). Multe instituții de investiții de top la nivel global (fonduri universitare, fonduri de pensii financiare, companii de asigurări și fonduri private) au investit în fondul de investiții gestionat de Abris Capital Partners, care are active sub administrare de aproape 1,3 miliarde de euro. Abris Capital investește de peste 10 ani în companii locale din segmentul mediu, cu baze sănătoase și un potențial mare de creștere. De obicei, Abris oferă o investiție între 30-75 milioane de euro în aceste companii, urmărind pachetul majoritar. Termenul mediu de investiție este între 3 și 5 ani. Aceste companii beneficiază de contribuția capitalului Abris și de experiența excepțională a echipei sale de management strategic și operațional. În ultimii 10 ani, fondurile Abris Capital au efectuat peste 25 de investiții în Polonia și Europa Centrală. Proiectele investiționale pe care Abris Capital le desfășoară în prezent în România sunt GTS Group, Dentotal Protect, Green Group și Pehart.

Despre ESOP

ESOP este una dintre companiile de referință în piața imobiliară din România, numărându-se în rândul primelor 5 companii specializate în segmentul comercial al pieței.

Din 2013, ESOP este membru afiliat al CORFAC International - Corporate Facility Advisors – o alianță de companii imobiliare antreprenoriale angajate să ofere servicii de calitate la nivel local, național și internațional. CORFAC International oferă servicii imobiliare cu o acoperire în 61 de locații din America de Nord și în peste 24 in alte țări pe plan internațional. În cifre – peste 8.500 de tranzacții anual, cuprinzând 55 mil mp și evaluate la peste 5,2 miliarde $.

CORFAC este recomandată de către clienți prin atitudinea antreprenorială a membrilor săi, reflectată într-un nivelul ridicat de implicare și personalizare a soluțiilor pentru parteneri. De-a lungul timpului, membri CORFAC au asistat companii precum Amazon, Boeing, FedEx, General Electric, General Motors si McDonalds.