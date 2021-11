Dieta săptămânii, cu Lygia Alexandrescu. Varza, alimentul minune

Varza este bogată în fibre, săracă în calorii, bogată în vitamina C și o sursă foarte bună de Mg, Ca, proteine, bioflavonoide, potasiu, acid folic și vitamine B, această legumă are calitatea de a purifica organismul, de a curăța pielea, de a reda energia și de a menține sănătatea organismului.Ea se poate consuma în toate formele: varză albă, varză roşie, varză de Bruxelles şi varză creaţă.

Conţine vitamine, minerale și fibre

Rezultatele studiilor susţin că varza are rol adjuvant terapeutic în peste 100 de afecţiuni. Substanţele active variază în funcţie de specie. În varza de Bruxelles şi în varza albă există cantităţi mari de nutrienți esențiali precum: proteine, glucide, vitamine (A, B1, B2, B6, B9, C, E, K,) şi săruri minerale (fosfor, potasiu, calciu, sodiu, fier, iod şi cobalt). Varza roşie, de exemplu, are efecte depurative şi o valoare nutritivă mai mare decât cea albă. Cea de Bruxelles combate hipoglicemia mai eficient decât celelalte soiuri. În gastrită, colită şi gută, specialiştii recomandă consumul a trei-patru pahare de suc de varză albă, mult mai eficient decât cel obţinut din alte soiuri.Cercetările realizate în ultimii 20 de ani au confirmat faptul că un consum frecvent de varză crudă sau de suc are un efect benefic în prevenirea cancerului de colon.

Soiul românesc de varză are beneficii dovedite pentru sănătate

Varza albă este un aliment nutritiv, energizant, remineralizant, diuretic, antihemoragic, antiseptic, cicatrizant, antidiabetic şi antianemic. În gastrite hiperacide şi ulcer gastric se remarcă două efecte majore: unul protector asupra mucoasei şi altul antihemoragic, datorat vitaminei K prezente în compoziţia acestei legume.

Varza poate combate anemia

Consumul de varză de trei ori pe săptămână contribuie la completarea necesarului de vitamine şi de minerale în cazul bolnavilor de anemie. În cazul vârstnicilor, varza este revigorantă şi combate procesul de îmbătrânire prematură. Consumul de varză este indicat şi femeilor însărcinate, datorită acidului folic.

Pansament din frunze

Varza grăbeşte procesul de vindecare a plăgilor, a entorselor şi a nevralgiilor. Cataplasmele cu multe frunze de varză, bine presate, sunt utile în durerile de lumbago, în panariţiu şi furunculoză.

Varza stimulează sistemul imunitar și producerea de anticorpi, fiind un remediu natural excelent în combaterea infecțiilor bacteriene și virale.

Varza este un antibiotic natural

Conținutul în sulf al verzei este responsabil pentru acțiunea sa antiseptică, antibiotică și dezinfectantă, în special la nivel respirator.

Varza susține combaterea ulcerului

Sucul de varză crudă ajută la vindecarea ulcerelor interne sau externe. Substanțele mucilaginoase protejează epiteliul tubului digestiv de iritații și ajută la vindecarea ulceratiilor.

Varza luptă împotriva îmbătrânirii

Bioflavonoidele, vitaminele antioxidante A, C și E conferă o anumită protecție împotriva distrugerii țesuturilor, a bolilor degenerative și a îmbătrânirii premature cauzate de radicalii liberi.

Atenție! Varză conține substanțe gusogene, compuși naturali care interfera cu funcționarea glandei tiroide, iar persoanele cu afecțiuni tiroidiene ar trebui să consume varză în cantități limitate.

