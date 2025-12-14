Ciprian Ciucu: E o idee foarte, foarte proastă ca USR să fie scos de la guvernare. Nu e o idee bună ca PSD să plece

Ciprian Ciucu. Foto: Hepta

Noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, susține că este nevoie de responsabilitate în interiorul coaliției de guvernare și avertizează că scoaterea USR de la guvernare sau plecarea PSD ar fi decizii greșite, care ar afecta stabilitatea politică și reformele pe care guvernul Bolojan și le-a asumat.

„Din punctul meu de vedere, cred că ar fi un moment în care oamenii să... Mă refer la partidele din coaliţie, la PSD, la USR, să înceapă să se comporte responsabil. Pentru că s-au acutizat, şi din cauza campaniei, dar şi nu doar din cauza campaniei, s-au acutizat acuzaţiile, scandalurile, provocările dintre ei. Fiecare îşi trimite obuze permanent şi noi, liberalii, ne uităm cum trec pe deasupra noastră şi dau unii în alţii. Nu vrem ca să fim... Eu, personal, nu cred că este deloc o idee bună. E o idee foarte, foarte proastă ca USR să fie scos de la guvernare. Nu o să susţin acest lucru, ca să fie foarte clar. Nu cred că este o idee bună ca PSD să plece de la guvernare, avem un protocol semnat, cu nişte angajamente pe care inclusiv PSD le-a luat, şi trebuie să-l punem în aplicare, să continue reformele anunţate de domnul Bolojan”, a declarat Ciprian Ciucu, duminică, la Digi24.

Primarul ales al Capitalei amintește că, potrivit protocolului de coaliție, nu mai este foarte mult timp până când PSD va prelua conducerea guvernului, însă consideră că actualul stil de confruntare publică dăunează tuturor partidelor implicate.

„Nu mai e chiar foarte, foarte mult timp până când domnul Grindeanu sau un alt PSD-ist, conform protocolului, va asuma poziţia de prim-ministru. Dar cred că le face rău acest mod de a face politică. Ziua vii la discuţii în coaliţie, iar seara te duci pe televizor şi ataci în toate părţile. Oamenii ce mai înţeleg? Chiar nu au înţeles nimic? Uite, exemplul meu. Mi-am dus o campanie curată, fără atacuri la nimeni, vorbind doar despre ce am făcut şi ce vreau să fac”, a adăugat Ciprian Ciucu.