Eşti medic sau îţi doreşti afacerea ta în domeniul medical? Poţi accesa franciza Legacy Med

LEGACY MED este o clinica medicala ce are sediul central in Bucuresti si isi desfasoara activitatea in domeniul medicinei estetice.

Cu o activitate de standard international, clinica Legacy Med a pastrat un trend ascendent in ultima perioada, fiind o clinica premiata international. Respectul fata de pacienti si grija fata de standardele de calitate, a starnit interesul medicilor din provincie si au determinat managementul clinicii sa creeze un sistem de francizare Legacy Med, multiplicand o reteta de succes in piata din Romania.

Majoritatea medicilor au interes minim fata de managementul medical sau fata de marketingul necesar crearii unui brand real si puternic, de aceea, solutia cea mai potrivita de a beneficia de aceste lucruri gata facute si bine puse la punct ramane francizarea, a declarat Simona Chitac, proprietara brandului Legacy Med. O franciză este o metodă de dezvoltare a unui brand printr-un sistem de replicare a business-ului original, în care se distribuie produsele sau serviciile brandului la nivel local, sau chiar și international. Prin replicarea afacerii mamă, se păstrează toate caracteristicile particulare pornind de la concept, produse sau servicii și până la uniforme, mobilier, alte detalii care se identifică cu respectivul brand.

În cadrul procesului de francizare, se semnează contractul de franciză între proprietarul brandului care are denumirea de francizor, și antreprenorul care preia conceptul de business cu statutul de francizat, și care va plăti o redevență și o taxă inițială pentru dreptul de a face afaceri sub numele și sistemul francizorului.

Taxa de intrare în sistemul de franciză Taxa de intrare în sistemul de franciză poate varia de la zeci de mii de dolari la câteva sute de mii de dolari în funcție de renumele brandului, se achita o singura dată și este nerambursabilă. Taxă de intrare in sistemul de franciză Legacy Med 5000 eur

Plata continuă a redevenței Redevența este o taxă periodică (royalties) care reprezintă un procent din venitul brut săptămânal sau lunar. De obicei, indiferent daca firma este intr-o luna pe profit sau nu, redevența trebuie plătită pentru a continua deținerea dreptului de a utiliza numele francizorului. Este practice o taxa lunara platita pentru ca beneficiezi de numele, renumele si instrumentele de marketing si management ale francizorului. Procentul lunar de franciză Legacy Med = 10% venit brut lunar

Taxe de publicitate Contributiile anuale la fondul comun de publicitate sunt in general simbolice fata de sumele uriase pe care un francizor le investeste in system. O parte din taxele de publicitate pot fi alocate publicității naționale sau pentru a atrage noi proprietari de francize, prin care insuși brandul francizat devine mai puternic. Taxa de publicitate pentru francizații Legacy Med = 1500 eur / anual (calculat in medie la 125 de eur pe luna).

Controalele francizorului Pentru a asigura uniformitatea brandului, francizorii pot controla modul în care francizații își desfășoară activitatea. In cazul francizei Legacy Med, acestea vizează:

1. Aprobarea locației Mulți francizori doresc stipularea în contractul de francizare că își vor păstra dreptul de a aproba locațiile pentru magazinele lor și este posibil să se nu aprobe orice locație. Unii francizori efectuează studii ale locației ca parte a procesului de aprobare pentru că își doresc ca locația selectată aibă potențialul de a atrage clienți. Francizorul Legacy Med nu impune alt standard de locatie decat cele legale pentru cabinete medicale.

2. Standarde de proiectare sau aspect Francizorul poate impune standarde de proiectare sau aspect pentru a asigura un aspect uniform între punctele lor de vânzare. Unii francizori necesită renovări periodice sau modificări de proiectare. Francizorul Legacy Med pune la dispozitia francizatului proiect de amenajare structural, functional si de interior.

3. Restricții asupra bunurilor și serviciilor pe care le vindeți Francizorul poate restricționa bunurile și serviciile care urmează a fi vandute, ceea ce ar însemna că nu se pot face modificari în lista de servicii oferite si nu se pot adauga servicii care nu se regăsesc în oferta brandului. Francizorul Legacy Med nu impune restrictii de bunuri si servicii suplimentare, fata de lista obligatorie de start.

Cât costă o franciza LEGACY MED?

TAXĂ DE INTRARE IN SISTEMUL DE FRANCIZĂ 5000 EUR

TAXĂ DE PUBLICITATE ANUALĂ 1500 EUR

PACHET FRANCIZARE / CABINET porneste de la 15.000 EUR* + TVA

include: - pachet amenajare (echipamente, mobilier receptie si cabinet, colantare, uniforme, totem si alte elemente de semnalistica exterioara), pachet marketing, pachet know-how (manual Receptie, HR, protocoale medicale, protocoale achizitie etc., traininguri pentru toate departamentele, inclusive traininguri medicale), software personalizat pentru efectuarea programarilor, feedback, gestiune stocuri, retete personalizate proceduri.

Cat castigi cu o franciza Legacy Med? In condiții normale de funcționare, profitul estimat este de minim 10.000 euro lunar cu un cabinet. In functie de marimea spatiului, se pot deschide chiar si 2 cabinete Legacy, daca exista peste 50 mp disponibili.

Cum se inregistreaza o franciza Legacy Med? Franciza Legacy Med este marca inregistrata in Romania, patria-mama a acestei afaceri la cheie, aparuta pe piata in 2020. Master Francizorul din Romania este singurul acreditat sa ofere francize Legacy Med la nivel national. Pentru accesarea acestei francize in tara sau in Bucuresti, se semneaza un contract de franciza intre Master Francizor si Francizat, acesta din urma avand libertate in alegerea numelui companiei sale.

Este necesară experienta in business? Nu. Nu este necesar sa existe experienta in business. Dar este necesar sa existe un medic in administratia firmei si minim un medic specialist in cadrul echipei.

Detalii si informatii: