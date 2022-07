Iată care sunt nevoile unei persoane vârstnice și cum să i le oferi

O persoană care a trecut prin viață, a trecut prin foarte multe schimbări iar acesta nu mai are aceleași calități ca un adult tânăr, deci unele lucruri nu le mai poate realiza singur sau chiar nu și le mai dorește. Fie că vorbim despre părinți, bunici sau orice alt membru al familiei care are o anumită vârstă, acesta are nevoie să îi acorzi o atenție mai deosebită.

O persoană vârstnică are nevoie pe lângă hrană și adăpost și de atenție, afecțiune și socializare, asta în cazul în care nu îți dorești că părinții sau bunicii tăi să treacă prin stări de tristețe, anxietate, depresie sau chiar alte boli mai grave, care îl pot afecta emoțional.

Ideal ar fi ca în această perioadă să îi oferi timpul tău ca, unui copil, după orele de muncă iar dacă nu reușești să îi acorzi acest timp, alege să îl duci la un camin de batrani unde va avea parte de toată grijă de care are nevoie, de medici specializați dar și de socializare.

Conform psihologului Abraham Maslow, nevoile de bază ale unui om, se pot clasifică în 5 mari categorii, iar dacă acestea nu sunt satisfăcute, vor apărea diferite dezechilibre nu doar emoționale sau psihice cât și fizice.

Aceste nevoi trebuie satisfăcute pe tot parcursul vieții și cu preponderență, în prima și ultima perioadă a vieții, pentru o viață echilibrată.

Iată care sunt:

Nevoi psihologice primare

Nevoia de a avea hrană, apă, adăpost sau chiar transport sunt printre nevoile care se află la baza ierarhiei. Aceste tipuri de nevoi nu sunt mofturi ci sunt considerate nevoi de bază, de supraviețuire.

Dacă pe parcursul vieții, avem pe lângă aceste nevoi și altele sau chiar ne dorim anumite lucruri care nu țin neapărat de aceste nevoi, nevoile primare trebuie îndeplinite, cu preponderență, atunci când o persoană se află la vârsta a 3-a.

Cei mai mulți dintre bătrâni nu au parte de condiții decente și de îndeplinirea acestor nevoie, ceea ce le afectează foarte mult calitatea vieții.

Siguranță și securitate personală

Teama face parte din viața noastră, și o simțim de foarte multe ori, pe parcursul vieții. Însă, pe măsură ce înaintăm în vârstă multe dintre aceste temeri sau chiar altele noi, se accentuează.

Unele dintre cele mai mari temeri, întâlnite la persoanele în vâstă este teama de a fi agresat sau teama de insecuritate financiară.

Din acest punct de vedere, este important ca fiecare vârstnic să aibă parte de un venit minim garantat care să îi asigure nevoile fiziologice primare cât și anumite medicamente, tratamente și chiar un stil de viață sănătos.

Nevoi sociale de apartenență

Cu toate că singurătatea este una dintre cele mai des întâlnite situații la persoanele în vârstă, acesta are această nevoie mai mult decât niciodată. Faptul că prietenii vechi nu mai sunt, că familia este ocupată sau nu se mai poate ocupa de persoană în vârstă este una dintre cauzele care duc la depresie și alte boli.

Așadar, dacă nu ai ales să îl duci la un azil unde are parte de socializare, atunci acordă-i cel puțin o zi sau 2 pe săptămână, pentru a se juca cu nepoții sau pentru povești, pentru a se încărca cu energie pozitivă.

În același timp, încurajează-L să aibă cât mai multe activități pentru a se simți util.

Nevoia de recunoaștere socială

Atunci când nu mai mai mergi la serviciu, nu mai ai de îndeplinit anumite sarcini sentimentul de inutilitate apare rapid iar acesta aduce cu sine și sentimentul de pierdere a interesului de a te mai angrena în orice fel de activate, chiar și una care îți plăcea.

Pe lângă sentimentul că un vârstnic poate să simtă că nu mai este de folos, acestea aduc cu sine și sentimente de autocuplablizare și pierderea stimei de sine.

Oferă-i anumite activități în care să îl împlici și pe el, sau ajută-l să participe la anumite activități sociale alături de alte persoane, dacă tu nu ai timp suficient pentru a face acest lucru.

Dezvoltarea personală

Această nevoie ține de împlinire și sentimentul de fericire. Aici se regăsesc acele activități care ne ajută să simțim că încă putem să realizăm lucuri, să creștem, să ne dezvoltăm.

Perioada bătrâneții nu este una în care trebuie să stagnezi sau să aștepți să te degradezi ci să continui să faci ceea ce își aduce fericire și împlinire. Cititul, pictatul, plantatul florilor sau exercițiile fizice, precum yoga sau plimbatul, sunt activități care aduc multă fericire în corp și nu numai.