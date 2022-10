Pantofi de trekking, cum să alegeţi modelul potrivit

Pantofii de trekking sunt unul dintre cele mai populare tipuri de încălțăminte printre turiști și iubitorii de trasee montane.

Atunci când alegeți un teren ceva mai solicitant, merită să alegeți încălțămintea potrivită nevoilor dvs.Dar cum putem recunoaște pantofii buni de trekking pentru femei și bărbați? Aflați în acest articol.

Există mai multe caracteristici care determină dacă pantofii sunt potriviți pentru drumeții la munte sau sunt încălțăminte drumeții doar cu numele. Vă prezentăm un scurt ghid care conține sfaturi prețioase despre cum ar trebui să arate pantofii buni de trekking pentru bărbați și femei și la ce să va uitati atunci când îi alegeți.

Ce pantofi ar trebui să aleg pentru munti?

Prima dilemă atunci când alegeți încălțămintea este înălțimea acesteia. Pantofii de trekking pentru bărbați și femei sunt disponibili atât în versiune înaltă, cât și în versiune joasă. Pantofii de trekking înalți sunt cu siguranță mai populari. De unde provine? În primul rând, partea superioară înaltă asigură o mai bună stabilizare a articulației gleznei atunci când vă deplasați cu un rucsac greu.

Prin urmare, este mai eficient în protejarea gleznei împotriva răsucirii ușoare decât pantofii josi. În al doilea rând, un pantof înalt protejează împotriva pătrunderii pietrelor sau crenguțelor mici în interiorul pantofului. În al treilea rând, partea superioară înaltă da și posibilitatea de a folosi încălțămintea în zăpadă sau pe trasee foarte noroioase. Desigur, încălțămintea joasa are avantajele sale, precum: lejeritate, libertate mai mare sau ventilație mai eficientă a piciorului.



Pantofii de trekking josi sunt aleși cu placere pentru munte pentru traseele de vară, când ne mișcăm cu mai puține bagaje. Majoritatea oamenilor, însă, aleg modele înalte pe tot parcursul anului, care, atunci când sunt folosite cu șosete groase, se potrivesc adesea ca pantofi de trekking de iarnă.

Pantofii de trekking ar trebui să fie durabili. Merită să fiți atenți dacă materialele folosite vor funcționa bine pe traseu. Plasa usoara este un avantaj daca alegeti pantofi de drumetie sau alergare, nu pantofi de munte. La pantofii de trekking se foloseste cel mai des pielea naturala, iar la modelele mai usoare se folosesc panouri din materiale textile foarte rezistente.

Pentru excursii pe teren mai usor, sunt suficienti pantofi usori de trekking. Când alegem încălțăminte pentru drumeții la munte, pentru trasee solicitante, va fi necesara încălțăminte din piele groasă sau echipată cu siguranță suplimentară. Cele mai populare sunt capacele de cauciuc pentru degete și învelis în jurul întregii circumferințe a pantofului. Această soluție face ca pantofii să reziste mult mai mult, în ciuda contactului frecvent cu pietre, rădăcini sau margini ascuțite ale pietrelor.



Pantofii de trekking pentru femei și bărbați trebuie să fie echipați cu o talpă care să funcționeze în condiții schimbătoare. În timpul drumețiilor, vom depăși adesea pante cu ierburi, drumuri stâncoase sau poteci nisipoase. Pantofii buni de trekking au tălpi cu model sculptat adânc și model multidirecțional. Unul dintre cei mai importanți producători de tălpi, inclusiv tălpi de trekking, este marca Vibram®. Logo-ul galben distinctiv de pe partea inferioară a pantofului de trekking este un semn bun. Verificand talpa, merită să acordați atenție rigidității întregului pantof.

Este influențată atât de talpă, cât și de căptușeală. Aceasta este o caracteristică extrem de importantă dacă alegem încălțăminte de trekking de iarnă de care dorim să atașăm, de exemplu, crampoane de munte. Compatibilitatea deplină cu astfel de crampoane este asigurată numai de pantofi de trekking cu rigiditate corespunzătoare. Modelele mai ușoare, pregătite mai degrabă pentru utilizarea de vară, nu permit utilizarea corectă a crampoanelor. Merită să aveți în vedere acest lucru.



Pantofi de trekking cu sau fără membrană?



Membrana este un strat subțire plasat în partea superioară a pantofilor între materialul exterior și căptușeală. Prin urmare, pantofii de trekking cu și fără membrană nu se vor diferi în niciun fel ca aspect, cu excepția posibilului logo al membranei de pe partea superioară. Sarcina principală a membranei este de a proteja pantofii împotriva înmuiării. Chiar și pantofii de trekking din piele bine impregnați pot lăsa apă să curgă în timp. Dacă avem încălțăminte echipată cu membrană impermeabilă, aceasta nu va lasa apa înăuntru.

Membranele au permis folosirea materialelor textile mai usoare in modelele impermeabile. Cizmele de munte cu membrana, pe langa faptul ca sunt impermeabile, permit si vaporilor de apa produsi de picioare in timpul exercitiului sa treaca afara. Datorită acestui fapt, membrana poate fi folosită și în încălțămintea cu căptușeală lejeră, pregătită pentru perioada turistică de vară.



Pantofii de trekking de la producători de top folosesc cel mai adesea membrana GORE-TEX®. Garantează parametri foarte înalți de rezistență la apă și respirabilitate. În plus, se caracterizează prin durabilitate ridicată.

Deci, ce să alegetii - pantofi de trekking cu sau fără membrană? Dacă sunteți în căutarea unei încălțăminte versatile, care să funcționeze bine pentru cea mai mare parte a anului, cizmele cu membrană sunt cea mai bună alegere. În funcție de nevoile dvs, puteti alege pantofi de trekking din piele, care vor fi o propunere excelentă pentru perioada mai rece a anului sau cei cu panouri din materiale textile pentru lunile mai calde. Pantofii fără membrană sunt o idee bună pentru excursiile de vară pe vreme bună.



Pantofi de trekking sau de alpinism?



Printre încălțămintea destinată plimbărilor la munte, pantofii de alpinism sunt, de asemenea, un grup popular. Mulți oameni îi consideră o alternativă la pantofii de trekking pentru călătorii mai lungi. Cu toate acestea, merită să fiți conștienți de faptul că pantofii de alpinism sunt proiectați pentru o utilizare specifică și, în multe aspecte, este posibil să nu funcționeze bine pe mulți kilometri de trasee. În ciuda aspectului care seamănă cu pantofii de trekking, multe soluții de constructie sunt complet diferite.

Pantofii de trekking și pantofii de alpinism pentru femei și bărbați diferă în principal prin forma pantofilor. Pantofii de alpinism sunt de obicei bine fixați pe picior și, de asemenea, mai îngusti în față pentru a oferi o mai mare precizie în deplasarea prin stânci.

Pantofii de trekking au de obicei o parte din față mai largă, astfel încât piciorul, umflat după mulți kilometri de mers, are suficient spațiu. Pantofii de alpinism sunt adesea lipsiți de amortizare excesivă, iar talpa este destul de subțire pentru o mai bună simtire a celor mai mici pași. Pantofii de munte au o talpă groasă, deoarece trebuie să protejeze piciorul de a simți constant orice denivelare pe traseu.



Ce pantofi de trekking pentru bărbați să alegeti?



Brandurile de top oferă pantofi de trekking pentru oameni cu diferite niveluri de avansare. Pentru trasee mai ușoare vor funcționa cu siguranță pantofii de trekking pentru bărbați Scarpa ZG Trek GTX. Este un model relativ ușor, dar oferă totuși suport adecvat. Este o alegere excelentă pentru perioada mai caldă a anului, care va asigura multă satisfacție din traseele strabatute.



Pantofii de trekking Salewa Mountain Trainer Mid GTX sunt unul dintre cele mai populare modele printre drumeții montani. Designul modern îl face ușor și în același timp este bine protejat împotriva deteriorărilor accidentale. Acești pantofi sunt perfecti pentru multe trasee montane.



Dacă sunteti în căutarea unor pantofi clasici pentru cele mai solicitante drumeții, pantofii de trekking pentru bărbați Zamberlan Guide GT RR vor fi alegerea potrivită. Este un model pregatit pentru toate conditiile. Trekkingul în Alpi sau în Himalaya nu va fi o provocare pentru ei. Pielea de înaltă calitate, membrana, jantele și rigiditatea ridicată a întregii structuri îi fac să fie folosiți cu ardoare ca pantofi de trekking de iarnă în combinație cu crampoanele de coș.



Ce pantofi de trekking de damă să alegeti?



Dacă sunteți în căutarea unui pantof de trail ușor, care are o membrană pe o parte și respirabilitate pe cealaltă, pantofii pentru femei Salewa Alp Trainer Mid GTX sunt o alegere excelentă. Construcția modernă combină perfect tehnologia și materialele GORE TEX ® cu respirabilitate ridicată în partea superioară a căptușei și cele cu rezistență crescută la deteriorare în partea inferioară.



Femeile care caută soluții clasice vor aprecia cu siguranță pantofii de trekking de damă Zamberlan Vioz Lux GT RR. Partea superioară din piele naturală cu o linie tradițională va atrage toți iubitorii de drumeții montane. Datorită finisajului original, colorat al căptușei, pantofii sunt atrăgători și se vor potrivi perfect cu restul ținutei de trekking, oferind în același timp proprietăți de performanță excelente.



Pantofii de trekking Hanwag Alaska GTX Lady sunt o greutate mare atunci când vine vorba de pantofi de trekking din piele. Aceasta este alegerea optimă pentru cele mai lungi călătorii cu un rucsac mare. Stabilitatea perfectă pe traseu și partea superioară foarte bine protejată împotriva daunelor vor face pantofii să reziste multor sezoane pe cele mai solicitante trasee.



Pantofi de trekking la munte - la ce ar trebui să fiti atent când îi alegeti?



Materialele folosite la partea superioară - pantofii de vară ar trebui să aiba mai mult panouri tricotate, iar pentru iarnă, pantofii de trekking din piele vor fi cei mai buni.



Protecție adecvată a botului pantofului împotriva deteriorării - ar trebui să fie realizate din materiale rezistente sau să aibă o protecție pentru degete.



Membrană - ar trebui să o aibă încălțămintea trekking de iarna și încălțămintea pentru anotimpurile de tranziție.



Tip de talpă - pantofii de trekking ar trebui să aibă santuri adânci cu un model multidirecțional.



Potrivirea la picior - ar trebui să fie perfecta, dacă există probleme de presiune, merită să verificați și alte modele.



Rigiditatea întregii structuri - încălțămintea de trekking de iarnă trebuie să fie potrivită pentru crampoane.



Cizme de trekking de munte - rezumat



Merită să alegeți încălțămintea de trekking potrivită terenului și naturii călătoriilor. Pantofii de trekking mai ușori vor fi mai confortabili pentru călătorii scurte cu un rucsac ușor. Ghetele de trekking din piele închise, cu invelis complet, sunt mai degrabă o propunere pentru trasee mai dificile cu încărcătură mare. Atunci când alegeți încălțămintea la munte, amintiți-vă că cele mai importante sunt confortul și siguranța noastră.