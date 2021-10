Poprirea sumelor din conturi. Cât are voie banca să reţină şi ce sume nu pot fi urmărite de bani, ifn-uri, recuperatori de creanţă sau orice alt creditor

Fenomenul recuperarilor de creante din Romania este la cele mai inalte cote mai ales ca multe dintre bancile din Romania prefera cesiunea de creanta, folosirea provizionului si scaderea din contabilitate a contractelor “cu probleme”. Astfel, fie ca vorbim despre un creditor bancar sau oricare altul, trebuie sa avem in vedere ca procedura de executare silita prin poprire, opereaza la fel pentru toti.

Daca avem un cont in banca, cu certitudine la inceputul executarii silite, primul aspect pe care il va avea in vedere executorul judecatoresc este sa - popreasca – sumele din acest cont iar tot ce se va gasi in el va fi trimis catre creditor. Totusi trebuie spus faptul ca nu orice suma de bani poate fi executata integral.

Astfel, codul de procedura civila , vorbeste despre veniturile periodice ca ele pot fi oprite doar in limita a 1/3 din suma ce intra cu titlu de exemplu de salariu, pensie etc, iar doar in ipoteza exceptional in care exista mai multi creditori, se poate pune problema unei opriri de pana la ½ din sumele cu titlu de venit periodic.

Trebuie sa stiti ca blocarea contului, prin poprire pe cont la banca , chiar daca este de doar 1/3 sau ½, sumele pe care le aveti nu le veti putea folosi printr-un card bancar ci va fi necesar din nefericire si printr-un abuz as spune, sa va prezentati la sediul bancii pentru deblocarea manuala a contului pentru diferenta ce o veti putea uza.

De asemnea sunt unele venituri ce nu pot fi urmarite deloc, codul de procedura civila ne vorbeste despre acele sume ce trebuiesc folosite pentru diverse activitati – operatii, scopuri terapeutice, norme de hrana la politisti sau alte asemenea.

Desigur, procedura de executare silita prin poprire este executata de catre un executor competent la cererea unui creditor, insa nu trebuie sa excludem posibilitatea ca o anumita procedura sa fie vadit ilegala, fapt pentru care legea arata ca atunci cand o persoana este nemultumita de cum se desfasora procedura de executare silita, poate sa formuleze o contestatie la executare.

Atentie – contestatia la executare se va formula intr-un termen de 15 zile de la primirea actelor de executare silita, de regula prin posta. De asemenea, toti cei implicate in asemenea procedure, trebuie sa cunoasca faptul ca sunt apanaje/subterfugii la care pot apela pentru a putea anula executarea silita, daca ea se desfasoara in mod ilegal.

In cazul in care poprirea a fost instiuita pe contul bancar, trebuie sa spunem ca din 2018 luna iulie regulile au fost schimbate drastic prin interpretarile date de catre ICCJ in sensul ca pan acum, desi debitorii obtineau o suspendare a executarii silite, poprirea de pe conturi nu era ridicata. Alaturi de decizia mai sus amintita, dupa ce debitorii executati silit obtin in instanta sau prin alte forme, suspendarea executarilor silite, ei isi vor putea folosi integral sumele de bani aflate in contul bancar pana la finalizarea procesului de contestatie la executare.

Aveti o poprire pe cont ? Nu uitati de contestatia la executare silita.

Av.Drd. Cuculis Adrian

0722298011

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal