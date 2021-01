Sfaturi pentru efectuarea testării Covid-19 la GRAL Medical

Care sunt centrele de testare Covid-19 GRAL Medical?

GRAL Medical ofera servicii de testare Covid-19 in urmatoarele orase: Bucuresti, Ploiesti, Pitesti, Craiova, Bacau, Valcea, Focsani, Marasesti, Sibiu, Adjud, Cisnadie, Ocna Sibiului si Medias, conform informatiilor de pe site-ul companiei. Rezultatele pentru aceste teste sunt furnizate in 48 de ore sau in 24 de ore, in format bilingv, romana-engleza si respectiv, engleza-germana, in functie de necesitati. O alta veste buna in acest sens este faptul ca pacientii se pot prezenta la cabinetele anterior mentionate si fara o programare prealabila, in timpul programului de recoltare pentru testele Covid.

Cand este necesar sa faci un test RT-PCR Covid-19

Infectia cu SARS-CoV-2 trebuie tratata cu seriozitate si responsabilitate, iar atunci cand te regasesti intr-una dintre situatiile de mai jos, o vizita pentru Testare Covid-19 la GRAL Medical se va dovedi o decizie inteleapta.

In cazul in care ai simptomele specifice infectiei cu SARS-COV-2, este crucial sa poti depista cauza acestor simptome la timp, astfel incat sa beneficiezi inca din primele zile de tratamentul adecvat. Este important sa stii daca ai sau nu virul, pentru a-I putea proteja si pe cei din jur.

O alta situatie in care vei avea nevoie de un test RT-PCR Covid-19 este aceea in care calatoresti iar autoritatile vamale din tara de destinatie iti pot solicita un rezultat negativ al testului, pentru a primi acordul de a calatori in acea tara.

Anumiti angajatori si companii pot solicita un rezultat negativ al acestui test pentru a permite lucrul in colectiv. Situatiile in acest sens sunt diferite si totul depinde de politica interna a fiecarui angajator, insa este recomandat sa tratezi cu responsabilitate fiecare semn de boala, astfel incat sa nu pui in pericol comunitatea in care iti desfasori activitatea.

Se recomanda un test RT-PCR Covid-19 si pentru persoanele care au intrat in contact direct cu alte persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2, pentru cei care au avut deja acest virus si trebuie sa se retesteze astfel incat sa determine daca virusul este inca in organism.

Testele RT-PCR Covid-19 sunt recomandate si celor care, din motive obiective, isi desfasoara des activitatea in locuri foarte aglomerate. Aceste persoane pot obtine prin intermediul testelor linistea psihica de care au nevoie pentru a-si desfasura activitatile in conditii optime, dar pot fi de folos si pentru a depista la timp prezenta bolii si pentru a obtine un tratament prompt.

Testele RT-PCR pentru Covid-19 sunt utile si persoanelor care sunt ingrijorate pentru cei dragi , in special pentru prietenii, rudele si cunostintele care fac parte din grupurile de risc.

Cum te pregatesti corect pentru recoltarea testului RT-PCR COVID-19?

Inainte de recoltarea pentru testul RT-PCR trebuie sa tii cont de recomandarile urmatoare. Inainte cu 3 sau 4 ore, nu se consuma lichide sau alimente solide, doar apa. Consumul de apa este permis doar cu 30 de minute inainte de testare. Sunt interzise decongestionantele nazale in ziua testarii. Se va intrerupe fumatul cu minim o ora inainte de prelevarea testului.

Ce este important sa stii despre testarea RT-PCR

Pacientii pot fi linistiti deoarece testarea RT-PCR pentru Coronavirus este complet nedureroasa si vor simti doar un usor disconfort. Toate probele sunt recoltate in cabinete special amenajate, conform normelor in vigoarea. Pentru un test RT-PCR se recolteaza exudatul faringian si nazal in dispozitive de recoltare speciale, cu ajutorul personalului echipat corespunzator si prin aplicarea riguroasa a metodelor de decontaminare si dezinfectie, in conformitate cu procedurile existente.