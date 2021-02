Sisteme LED ce ajuta la un iluminat stradal eficient

Obiectivele pe care trebuie sa le urmareasca autoritatile in momentul alegerii unui sistem de iluminat public

In legea nr. 230/2006 se regăsesc mai multe obiective ce ar trebui sa fie urmarite de autoritati atunci cand aleg un sistem de iluminat stradal.

In primul rand, functionalitatea sistemului de iluminat trebuie sa fie orientata catre utilizatori si beneficiari, cu atat mai mult cu cat iluminatul stradal joaca in rol esential in protejarea si asigurarea securitatii cetatenilor pe timpul noptii.

De asemenea, performantele unui sistem de iluminat stradal trebuie sa fie in concordanta cu directivele Uniunii Europene si sa respecte normele stabilitate de institutiile nationale si internationale cu atributii in acest sens, precum Comisia Internationala de Iluminat si Comitetul National Roman de Iluminat.

La acestea, se mai adauga doua aspecte extrem de importante:

Utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor echipamente specializate care sa contribuie la reducere consumurilor specifice;

Promovarea de solutii tehnice si tehnologice performante, cu costuri minime.

Avantajele oferite de sistemele LED in raport cu aceste obiective

Sistemele LED reprezinta cel mai bun mod prin care, se realizeaza, simultant, urmatoarele elemente:

Mentinerea atentiei soferilor;

Asigurarea sigurantei cetatenilor;

Scaderea cheltuielilor aferente unui iluminat stradal eficient.

Pe langa acestea, ofera multiple avantaje cum ar fi:

Nu necesita timp de incalzire

Iluminatul stradal joaca un rol vital in pastrarea sigurantei. Totusi, o data cu scaderea temperaturii din mediul exterior, sistemele de iluminat incandescente sau fluorescente pot necesita un timp mai mare de incalzire pana in momentul in care se aprind. LED-urile nu intampina acesta problema. Astfel, prin instalarea de lumini LED pentru iluminatul stradal, se elimina timpii de asteptare. Ele se aprind instant, de fiecare data.

Ajuta la realizarea de economii

Costurile iluminatului stradal sunt ridicate. In plus, avand in vedere discutiile tot mai serioase cu privire la energia verde si la reducerea emisiilor de carbon, multe orase au inceput sa foloseasca sistemele de iluminat cu LED pentru a scadea cheltuielile si a proteja mediul. Desi corpurile de iluminat cu LED pot parea mai scumpe, durata lor de viata mult mai ridicata, cosumul mic si mentenanta redusa contribuie la realizarea unor economii semnificative, pe termen lung. In plus, avand in vedere ca ele devin din ce in ce mai populare o data cu trecerea timpului, s-a putut observa inclusiv o scadere a preturilor.

Nu trebuie uitat nici faptul ca durata de viata a sistemelor de iluminat cu LED nu este influenta, in niciun fel, de numarul de cicluri de aprindere-stingere.

Au o durata mai mare de viata

Corpurile de iluminat defecte sau nefunctionale reprezinta o reala problema atunci cand sofam sau mergem pe strada, in timpul noptii. Lumina este cea care ne determina sa ramanem alerti si sa fim atenti la lucrurile din jur. Avand in vedere durata de viata semnificativ mai mare pe care o au corpurile de iluminat LED, ele nu vor mai trebui sa fie schimbate atat de des iar sansele ca o zona sa ramana neiluminata scad.

Contribuie la scaderea ratei criminalitatii

Studii recente au demonstrat faptul ca instalarea de sisteme de iluminat cu LED a contibuit la scaderea ratei criminalitatii. De asemenea, oamenii se simt mult mai in siguranta sa mearga pe strazi cu o iluminare puternica in comparatie cu situatiile in care se folosesc sisteme traditionale de iluminat stradal.