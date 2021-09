Știi cum poți să fii cel mai cool din gașca ta? Cu ajutorul noului telefon iPhone 13

Designul telefoanelor iPhone de ultimă generație este aproape identic, mari diferențe fiind între performanța camerei, funcția avansată a bateriei Qualcomm și o durată de viață mai mare a acesteia. Iată ce trebuie să știi despre cel mai nou model de iPhone din anul acesta.

Ce trebuie să știi despre noul model de telefon iPhone 13:

Câteva detalii minuscule despre design

Apple nu dorește să facă foarte multe modificări de design între telefoane lansate în 2021. Singura diferență majoră între telefonul iPhone 13 și celelalte lansate anterior este o crestătură mai mică de pe fața ecranului. Vestea bună este că ecranele au un consum îmbunătățit de energie, iar senzorul pentru recunoașterea facială va fi mult mai performant.

O altă modificare foarte interesantă a telefonului reprezintă deplasarea difuzorului spre partea de sus și un nou aranjament al camerei pe partea diagonală. Din punctul de vedere al mărimii, noul iPhone este mai gros cu 0,26 de milimetri și cântărește mai mult datorită bateriilor mai mari și mai grele.

Carcasă de ceramică nu înseamnă protecție 100%

Apple a anunțat că noile modele de iPhone care vor urma să se lanseze vor avea construite o carcasă cu ceramică. Aparent telefoanele cu astfel de carcase au o durabilitate de viață mult mai mare decât iPhone 11, de exemplu, și rezistă mai mult la cădere.

Ceramica aceasta este de fapt o sticlă construită din din cristale nano-ceramice, iar datorită acestor materiale, carcasa este mult mai rezistentă la electricitate și la căldură. Dar asta nu înseamnă că poți să scapi de husa protectoare. Nu uita, nicio carcasă fără husă de protecție nu va putea scăpa de zgârieturi sau crăpături, așa că cel mai bine este să alegi o una dintre husele pentru iPhone 13 de la brandgsm.ro, unde se pot găsi în diferte culori și modele, potrivite pentru stilul și personalitatea ta. O astfel de husă te poate scăpa de multe probleme în viitor, așadar, nu trece cu vederea acest aspect

Camera va fi, evident, la fel de bună

Se zvonește că noul iPhone va avea camere cu mai mult de 5 elemente, asta însemnând are un obiectiv cu unghi super mare care va oferi cea mai bună calitate pentru imagine. În plus, au funcția de focalizare automată. Imaginile oricum for avea o înaltă calitate, pentru că Apple introduce ecrane OLED cu o rată de refresh mai mare, ceea ce înseamnă că imaginile de pe ecran va fi reîmprospătată de cel puțin 120 de ori pe secundă. Partea negativă a acestei funcții este faptul că va consuma mai repede energia bateriei.

Lansarea noului model de iPhone este clar una dintre cele mai faimoase vești ale anului 2021. Cu siguranță dacă alegi să cumperi iPhone 13, vei fi cel mai cool din gașca ta. Nu uita de protecția cu ajutorul unei huse, care poate juca și un rol estetic, nu doar unul de protecție.

