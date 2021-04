Descopera 3 tipuri de implanturi dentare si afla care este solutia potrivita pentru tine!

Beneficiile garantate sunt mult superioare oricarei alte proceduri stomatologice de reconstruire a danturii, in special daca alegi serviciile unei clinici ultramoderne, precum dentalpremier.ro .

Pentru a te ajuta sa iei decizia corecta in ceea ce priveste sanatatea ta orala, in randurile urmatoare vei gasi cateva motive convingatoare pentru care implanturile sunt alegerea potrivita si avantajoasa. In plus, vei descoperi ce tip de implant se potriveste situatiei tale.

Implanturi dentare - beneficii specifice lucrarilor moderne

- In primul rand, te bucuri de confort si o senzatie de dinti naturali. Tratamentele de ultima generatie cu implanturi dentare implica inserarea unei radacini artificiale in os. Aceasta piesa din titan (material 100% biocompatibil) va inlocui radacina dintelui lipsa, iar coroana ceramica va asigura functionalitatea si senzatia unui dinte natural prin calitatea materialelor din care este confectionata.

- Tratamentul este mai putin invaziv decat metodele disponibile pana acum, iar inserarea radacinii artificiale se desfasoara fara durere. Tratamentul clasic utilizat pana nu demult pentru reconstruirea danturii necesita devitalizarea (scoaterea nervului) celor doi dinti invecinati lucrarii si realizarea unei punti dentare. Spre deosebire de aceasta tehnica depasita, inserarea unor implanturi dentare nu afecteaza ceilalti dinti sanatosi si nici nu implica durere. In plus, nimeni nu-si va da seama ca dintii astfel realizati sunt artificiali.

- Cel mai important detaliu este ca astfel de tratamente pot fi solutia potrivita chiar si pentru cazurile foarte complexe. De exemplu, atunci cand osul maxilar sau mandibular al pacientului este afectat, tehnicile implantologiei moderne ofera posibilitatea de inlocuire a dintilor prin metode revolutionare de rezolvare a complicatiilor dentare. In acest sens, unele dintre procedurile folosite in astfel de cazuri sunt aditia de os realizata la nivelul maxilarului sau mandibulei pacientului si operatia de sinus lift. In cazul atrofiilor osoase severe, in care aditia de os nu se poate realiza, solutia inovatoare pentru o dantura fixa vine de la implanturile dentare subperiostale personalizate.

Tipuri de implanturi dentare

- Implanturi dentare clasice, ce inlocuiesc radacina unuia sau mai multor dinti sub o coroana sau lucrare dentara. Pentru inlocuirea mai multor dinti, dupa caz, se poate utiliza un numar mai mic de implanturi pe care se va sprijini o lucrare dentara formata din mai multe coroane alipite. Surubul din titan este inserat in osul pacientului, care il adopta in mod natural in cadrul procesului de osteointegrare (cu o durata de 2-4 luni), astfel devenind o radacina puternica si stabila pentru noii dinti artificiali.

- Sistemele de implanturi All-on-4 si All-on-6, (ex: FastSmile Inno si Fast & Fixed). Aceste sisteme revolutionare sunt concepute pentru persoanele cu edentatie totala pe una sau ambele arcade (lipsa tuturor dintilor) sau cele care au dinti grav afectati, acestia nemaiputand fi salvati. Acest tratament inovator presupune inserarea unui numar mai mic de implanturi dentare decat numarul de dinti inlocuiti (de obicei, 6 in arcada de sus si 4 in cea de jos), toate intr-o singura interventie, astfel incat te vei putea bucura de o dantura fixa si functionala chiar dupa sedinta initiala, gratielucrarii fixe provizorii care se ataseaza la maximum 24 de ore de la interventie.

- Implanturile dentare zigomatice. Aceste implanturi de 3-4 ori mai lungi decat implanturile clasice se insereaza la maxilar, strabat sinusurile, iar varful lor se ancoreaza direct in osul pometelui (osul zigomatic) si se adreseaza pacientilor edentati total cu atrofie osoasa severa sau pacientilor cu sinusuri maxilare de mari dimensiuni, coborate, pentru a evita interventia de sinus lift.

- Implanturile dentare subperiostale. Acestea utilizeaza un schelet personalizat din titan 100% biocompatibil, realizat cu ajutorul laserului, care acopera complet oasele maxilare sau mandibulare si ofera suport stabil si precis pentru lucrarea fixa. Reprezinta cea mai buna alternativa la implanturile zigomatice si se pot utiliza pentru ambele arcade.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal