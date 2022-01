Vrei să ai o sănătate mai bună? Iată 10 motive pentru a alege quercetina

Quercetina, pentru cei care nu stiu, este un compus chimic care se gaseste in anumite fructe si legume. Quercetina este o substanta bioflavonoida. Bioflavonoidele sunt substantele biochimice care dau culoarea multor fructe, legume si flori. Efectele lor benefice sunt cunoscute oamenilor de mii de ani, iar acum exista o multime de produse in magazinele de profil ce contin quercetina.

Toate substantele flavonoide actioneaza ca antioxidanti in corpul uman. Quercetina este cunoscuta de mult timp ca un bioflavonoid exceptional in ceea ce priveste efectele sale antioxidante puternice si celelalte beneficii pe care le poseda. Sa vedem, asadar, cele mai comune beneficii ale quercetinei pentru promovarea unui organism mai sanatos.

Quercetina are efecte antiinflamatorii

Unul dintre cele mai importante beneficii ale quercetinei este capacitatea sa de a ajuta la reducerea inflamatiei din organism. Cercetarile au aratat ca quercetina are efecte antiinflamatorii si antioxidante puternice. Aceste efecte sunt benefice pentru oricine doreste sa-si imbunatateasca sanatatea si bunastarea generala.

Un studiu din 2012 a aratat ca 8 saptamani de suplimentare cu o combinatie de quercetina cu vitamina C a fost eficienta in reducerea inflamatiei si a stresului oxidativ.

Mai mult, alte cercetari publicate in 2006 au indicat ca quercetina are o capacitate extraordinara de a inhiba productia de histamina, precum si functiile kinazelor dependente de ciclina. Aceste substante biochimice (histamina) si enzime (kinaze dependente de ciclina) sunt implicate in inflamatie si in special in raspunsurile alergice. Prin blocarea temporara a functiei lor, quercetina va ajuta organismul sa reduca inflamatia.

Quercetina ajuta la sprijinirea sistemului imunitar

Unul din cele mai valoroase beneficii ale quercetinei se pare ca este capacitatea sa de a ajuta la stimularea sistemului imunitar al organismului. Cercetari recente au aratat ca quercetina este un supliment sigur si eficient atat pentru reducerea inflamatiei, cat si pentru imbunatatirea functiilor sistemului imunitar.

Promoveaza un sistem circulator sanatos

S-a demonstrat ca quercetina imbunatateste o serie de factori ai sistemului circulator, in diferite studii diferite. Ne vom apleca aspura a doua dintre cele mai importante beneficii ale quercetinei pentru promovarea unui sistem circulator sanatos:

Quercetina ajuta la promovarea tensiunii arteriale sanatoase. Un studiu din 2007 a aratat ca quercetina are o capacitate minunata de a ajuta la promovarea nivelurilor sanatoase ale tensiunii arteriale.

Quercetina ajuta la promovarea unui profil lipidic sanatos. Din nou, o serie de studii au analizat beneficiile quercetinei de promovare a unui profil sanatos al lipidelor din sange. Acesta este motivul pentru care quercetina este considerata a fi unul dintre primele 5 suplimente pentru promovarea unei inimi sanatoase. Un studiu, publicat in 2012, a aratat ca suplimentele cu quercetina au ajutat la sustinerea valorilor sanatoase ale lipidelor din sange pentru 200 de persoane inscrise in studiu.

Quercetina poate ajuta la reducerea stresului

Noile cercetari au aratat capacitatea Quercetinei de a reduce nivelul de cortizol si potentialul de a-ti ajuta corpul sa gestioneze stresul. Cu toate acestea, cercetarea se bazeaza pe studii pe animale si sunt necesare mai multe studii pe oameni.

Intr-un studiu din 2010, oamenii de stiinta au hranit sobolani cu suplimente de quercetina si au masurat raspunsurile acestora la stres. Cercetatorii au descoperit ca suplimentele cu quercetina au redus semnificativ raspunsul la stres atat in comportament, cat si in raspunsurile biochimice. Se pare ca quercetina poate avea o capacitate remarcabila de a reduce inlcusiv raspunsul organismului uman la stres. Mai mult, a fost publicat un studiu uman care arata ca suplimentele cu quercetina pot ajuta la reducerea raspunsurilor la stres biochimic rezultat din exercitii fizice si in cazul unui exces de caldura. Quercetina ajuta oamenii sa se relaxeze si sa se simta mult mai bine!

Quercetina creste nivelul de energie

Pentru o lunga perioada de timp, foarte multe persoane s-au intrebat daca quercetina ar putea fi sau nu utilizata pentru a imbunatati performanta atletica si pentru a creste nivelul de energie. In 2009, cercetatorii efetuat un studiu in acest sens. Datele au aratat ca suplimentele cu quercetina au capacitatea de a imbunatati de a creste rezistenta fizica cu pana la 13,2%. Aceste date au fost semnificative din punct de vedere statistic, aratand ca quercetina poate fi, intr-adevar, utilizata ca supliment de stimulare a energiei. Oamenii de stiinta au sugerat ca quercetina poate avea capacitatea de a imbunatati si nivelul de energie.

Poate reduce riscul de virusuri, de la raceli la herpes.

Quercetina poate fi utila in prevenirea si tratamentul unei game largi de infectii virale, inclusiv infectii ale tractului respirator superior , cum ar fi raceala comuna si gripa. Intr-un studiu publicat recent, s-a aratat ca suplimentarea cu 1.000 mg quercetina pe zi a redus incidenta de infectiir espiratorii dupa o perioada de exercitii intense - trei ore de ciclism, trei zile la rand, in timpul iernii.

Poate fi excelenta in alergiile sezoniere

Cel mai evident beneficiu al quercetinei este prevenirea simptomelor alergice mediate de histamina. Sunt necesare mai multe cercetari la oameni, dar studiile de laborator arata ca quercetina poate ajuta la combaterea rinitei alergice conditionate. Cum anume? Se pare ca ajuta la prevenirea supraactivarii mastocitelor, care secreta histamina - o substanta chimica inflamatorie care este implicata in simptome de alergie, cum ar fi mancarimea si stranutul. Vitamina C poate spori potentialul de combatere a alergiilor al quercetinei. Cauta suplimente cu quercetina si vitamina C

Poate stimula functia cognitiva si poate tine dementa la distanta

Dementa, Alzheimer si alte boli neurodegenerative pot fi aplificate de stresul oxidativ, din cauza unui numar prea amre de radicali liberi in organism. Quercetina are proprietati antioxidante care contracareaza aceste efecte. Sunt necesare mai multe studii pe oameni, dar cercetarile pe soareci au descoperit ca injectiile cu quercetina au redus cativa markeri ai bolii Alzheimer si au imbunatatit memoria.

Se pare ca are proprietati care reduc riscul de cancer

Numerosi antioxidanti flavonoizi, nu doar quercetina, au demonstrat proprietati anticancerigene, care este unul dintre motivele pentru care consumul de fructe si legume colorate este atat de bun pentru tine. Dar, in mod specific, s-a demonstrat ca quercetina inhiba cresterea si proliferarea celulelor canceroase sau multiplicarea.

Studii amanuntite de laborator si animale demonstreaza capacitatea quercetinei de a reduce cresterea celulelor canceroase si chiar de a provoca moartea celulelor canceroase in mai multe tipuri de cancer (san, colon, ovarian, plamani si prostata pentru a numi cateva), dar sunt necesare mai multe cercetari in acest sens.

Poate sprijini sanatatea cardiovasculara si a inimii in mai multe moduri

Beneficiile cardiovasculare ale quercetinei depasesc capacitatea sa de a lupta impotriva inflamatiei. Persoanele care consuma diete bogate in antioxidanti flavonoizi tind sa aiba un nivel mai scazut de colesterol. Stresul oxidativ poate face ravagii asupra structurilor grase din organism. Studiile de laborator sugereaza ca quercetina ajuta la prevenirea oxidarii colesterolului “rau” intr-o forma si mai periculoasa.

Daca te-ai convins de beneficiile quercetinei, atunci nu ezita sa folosesti suplimentele.