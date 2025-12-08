Crăciun mai scump. Unii brazi costă cât masa de sărbători: „Nu am cumpărat, vreau să mai scadă prețurile”

1 minut de citit Publicat la 20:44 08 Dec 2025 Modificat la 20:44 08 Dec 2025

În piețele din țară au apărut deja primii brazi / foto: Getty Images

În anul scumpirilor, sfârșitul de an aduce încă o lovitură pentru bugetele românilor. Ce trebuia să reprezinte un moment de bucurie devine un compromis. Anul acesta, în multe orașe, brazii sunt mult mai scumpi, iar mulți români aleg fie să cumpere arbori mai mici, fie doar câteva crengi.

În piețele din țară au apărut deja primii brazi. Prețurile sunt pentru mulți piperate, iar asta se vede și în numărul vânzărilor.

„Mi se par puțin mari (n.r. prețurile). Nu am cumpărat, m-am uitat doar. Vreau să mai scadă prețurile”, spune o femeie.

„65 de lei unul mic... foarte mult pentru un pensionar. Mie imi place viu. Cam 30 de lei aș vrea să investesc”, spune o pensionară.

Brazii românești costă între 60 și 1500 de lei, însă comercianții au adus și brazi din străinătate.

„Avem brazi aduși din Danemarca, crescuți în pepiniere speciale, cu coroană groasă și grăsuți. Avem înălțimi cuprinse între doi metri și patru metri, maxim trei metri jumate, cam așa.

Prețurile începând de la 200 de lei până la maxim 500 de lei”, spune un comerciant.

„Are înălțimea de vreo 6 metri și eu am zis că e undeva la 1200 de lei”, spune un client.

Direcțiile silvice din țară au scos la vânzare brazi la prețuri mult mai accesibile.

„Direcția Silvică Arad anul acesta pune spre vânzare aproximativ 1.400 de pomi de Crăciun, cu dimensiuni de la 0,7 până la 3 metri, cu prețurile de la 17 lei până la 39 de lei”, a declarat un reprezentant al Direcției Silvice Arad.

Aproximativ 70% dintre români declară că preferă și cumpără brazi naturali de Crăciun în 2025.