Criză în mediul privat: val de concedieri și angajări blocate. Șomerii sunt disperați: „Plec în Spania”

2 minute de citit Publicat la 08:00 21 Noi 2025 Modificat la 13:25 21 Noi 2025

Aproape 130.000 de firme și-au suspendat activitatea sau și-au închis complet porțile. Foto: Getty Images

Este blocaj uriaș în zona privată, în anul austerității. Tot mai multe firme își pun lacătul pe ușă și lasă mii de oameni fără locuri de muncă. Până în toamnă, peste 19.000 de români au fost anunțați că își vor pierde joburile, iar semnalele arată că valul de concedieri va continua și anul viitor. Cei rămași fără serviciu se lovesc de o piață în care angajările sunt blocate, iar presiunea crește în tot mediul de afaceri. Nici sectorul public nu este ocolit. Pe masa miniștrilor au rămas doar două variante: tăieri salariale de 10% sau concedieri în sistemul bugetar.

Măsurile fiscale introduse de Guvern anul acesta își lasă amprenta tot mai puternic pe mediul privat. Aproape 130.000 de firme și-au suspendat activitatea sau și-au închis complet porțile. Este un record absolut pentru țara noastră: față de anul trecut, numărul este mai mare cu 10%, iar față de 2023, creșterea depășește 30%.

130.000 de firme s-au închis, mii de oameni au fost concediați

Efectul asupra pieței muncii este dramatic: tot mai mulți români primesc vestea că își pierd locurile de muncă.

Compania OMV Petrom, de exemplu, ar urma să concedieze 1000 de persoane. La Dacia, 900 de persoane vor pleca, voluntar, în perioada următoare din cadrul companiei. Cifrele nu arată bine: angajații au fost notificați că 19.000 de oameni vor fi disponibilizați, deja 9.000 și-au pierdut locul de muncă.

„Avem industria mobilei unde 2.000 de angajați au dispărut de la începutul anului și în IT au dispărut 3.000 de angajați”, a precizat Ionuț Lolea, economist-șef Concordia.

„Pierdem locuri de muncă și pierdem firme, sângele economiei românești”, a spus și Florin Jianu, președintele IMM România.

În paralel, România se confruntă și un blocaj pe partea de angajari pentru că avem cu 8.300 de locuri de muncă mai puține decât anul trecut.

Cei mai mulți oameni concediați au fost în București, urmați de Arad, Sibiu, Prahova, Timiș și Brașov. Valul de concedieri a umplut rândurile șomerilor în evidențele Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, iar cei care încearcă să se reangajeze se lovesc de lipsa oportunităților.

„De jumătate de an caut și nu am găsit. Am sunat, am întrebat. Ne-au disponibilizat pentru că nu mai aveau comenzi”, explică un bărbat pentru Antena 3 CNN.

„Cred că o să plec în străinătate, în Spania, altă soluție nu am”, spune un altul.

Măsuri de austeritate și la stat

Nici la stat situaţia nu este mai bună. Se pregătesc reduceri de cheltuieli pentru anul viitor.

„Toate ministere să aibă în vedere o reducere cu 10% a cheltuielilor din anvelopa salarială, unii pot face reduceri de personal, alții pot lucra la sporuri”, a spus premierul Ilie Bolojan.

Dacă se vor aplica tăieri de salarii, mulți oameni vor avea de suferit. Un profesor universitar ar putea pierde aproape 900 de lei, un medic primar până la 1.000 de lei, iar un polițist peste 500 de lei.