Cu cât crește prețul energiei electrice din noiembrie 2025. Scumpirea care se aplică la factură

Începând cu data de 1 noiembrie 2025, factura la energia electrică pentru consumatorii casnici din România va înregistra o ușoară majorare. Principala cauză este majorarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, care este inclusă în factura de energie electrică.
Cu cât crește prețul energiei electrice din noiembrie 2025
Deşi scumpirea este modestă în termeni procentuali, ea se înscrie într-o serie de creşteri succesive, în contextul modificărilor legislative şi al liberalizării pieţei.
Concret:
- Contribuţia creşte de la 0,0084 lei/kWh la 0,0136 lei/kWh, ceea ce înseamnă o creştere de circa 62 %.
- Impactul estimat asupra preţului total al energiei electrice este de aproximativ 0,5%.
- Pentru un consum mediu de 100 kWh într-o lună, această majorare se traduce într-o creştere de aproximativ 0,47 lei(adică ~0,00466 lei/kWh × 100 kWh) în factura finală.
Alte scumpiri care au loc din această lună
Pe lângă majorarea contribuţiei pentru cogenerare, mai există şi alte modificări ce influenţează costurile pentru consumatori:
- Începând tot cu 1 noiembrie 2025, pentru sectorul de termoficare este prevăzută o reducere a TVA-ului la 11% (faţă de nivelul anterior) pentru încălzirea populaţiei, şcolilor, spitalelor şi altor instituţii publice, valabilă până la 31 martie 2026.
- Deşi TVA la termoficare scade, costurile cu energia termică cresc: pentru Bucureşti, preţul facturat pentru o gigacalorie (Gcal) va fi de 366,94 lei (cu TVA) de la 1 noiembrie 2025.
- Aceasta este a patra majorare a facturilor de energie (electricitate + termică) în ultimele luni, în contextul liberalizării pieţei de energie şi al altor componente de cost care cresc.