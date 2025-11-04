Cu cât crește prețul energiei electrice din noiembrie 2025. Scumpirea care se aplică la factură

Publicat la 07:30 04 Noi 2025

Începând cu data de 1 noiembrie 2025, factura la energia electrică pentru consumatorii casnici din România va înregistra o ușoară majorare. Principala cauză este majorarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, care este inclusă în factura de energie electrică.

Cu cât crește prețul energiei electrice din noiembrie 2025

Deşi scumpirea este modestă în termeni procentuali, ea se înscrie într-o serie de creşteri succesive, în contextul modificărilor legislative şi al liberalizării pieţei.

Concret:

Contribuţia creşte de la 0,0084 lei/kWh la 0,0136 lei/kWh, ceea ce înseamnă o creştere de circa 62 %.

Impactul estimat asupra preţului total al energiei electrice este de aproximativ 0,5%.

Pentru un consum mediu de 100 kWh într-o lună, această majorare se traduce într-o creştere de aproximativ 0,47 lei(adică ~0,00466 lei/kWh × 100 kWh) în factura finală.

Alte scumpiri care au loc din această lună

Pe lângă majorarea contribuţiei pentru cogenerare, mai există şi alte modificări ce influenţează costurile pentru consumatori: