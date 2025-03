Cu cât s-a scumpit viața în România în ultimii cinci ani. Mircea Coșea: „Prețurile cresc și serviciile sunt din ce în ce mai proaste”

În ce privește alimentele, dăm pe mâncare cu 49% mai mult decât o făceam în urmă cu cinci ani. Și medicamentele s-au scumpit cu 29% în 2025, față de 2020. Sursa foto: Getty Images

În ultimii cinci ani, viața în România s-a scumpit masiv. Există servicii în care prețurile au crescut cu peste 100%, mâncarea s-a scumpit cu aproape 50%, medicamentele cu aproape 30%. În paralel, inflația a crescut fără ca salariile să crească o dată cu ea. Astfel, populația țării noastre „sărăcește” în ansamblul ei, a spus economistul Mircea Coșea la Antena 3 CNN. Mai grav, România e limitată în măsurile pe care le poate lua pentru a mai atenua din șocul pentru populație pentru că este dependentă de importuri.

Față de anul 2020, nu există sector care să nu fi fost afectat de scumpiri. Astfel, pentru serviciile poștale plătim cu 108% mai mult în 2025, decât o făceam în urmă cu patru ani. Pentru servicii de apă, canal și salubritate scoatem din buzunar cu 90,7% mai mult, iar pentru gaze cu 84% mai mult.

În ce privește alimentele, dăm pe mâncare cu 49% mai mult decât o făceam în urmă cu cinci ani. Și medicamentele s-au scumpit cu 29% în 2025, față de 2020.

SCUMPIRI MASIVE ÎN ROMÂNIA

2020 VS. 2025

servicii poștale ⬈ 108%



apă, canal, salubritate ⬈ 90,7%



gaze ⬈ 84%



detergenţi ⬈ 61%



servicii de igienă și cosmetică ⬈ 60%



restaurante, cafenele și cantine ⬈ 54,89%



mâncare ⬈ 49%



încălțăminte ⬈36,5%



îmbrăcăminte ⬈ 32%



medicamentelor ⬈ 29%



combustibili ⬈ 44%



cazarea în unitățile hoteliere ⬈ 39,47%

Prețuri mari, servicii proaste

Profesorul Mircea Coșea a explicat la Antena 3 CNN că deși prețurile cresc, serviciile sunt din ce în ce mai proaste, iar România „sărăcește” per anasamblul ei.

„Ceea ce discutăm acum este problema esențială a României în ziua de astăzi. Din păcate, toată această politică care se face în permanență, acoperă marea problemă a Româniie, care e scăderea abruptă a nivelului de trai. România sărăcește pe ansamblul ei, sărăcește pentru că prețurile sunt mari, inflația e mare și acum descoperim încă un lucru și anume că serviciile încep să fie din ce în ce mai proaste, din punct de vedere calitativ, asta toată lumea poate să spună, vedeți cum funcționează Poșta și celalalte, Apa, Canalul, nu avem căldură așa cum trebuie, și totuși prețurile cresc în permanență”, a spus economistul.

Mircea Coșea a explicat că țara noastră are nevoie de o reformă prin care să-și valorifice capitalul și resursele și să mai reducă din dependența de importuri.

„Dacă ar trebui să se facă ceva în România e o reformă adevărată. O reformă de structură. Pentru că România nu reușește să își valorifice astăzi capitalul pe care îl are, resursele pe care le are. Avem o agricultură care produce atât de mult, dar importăm 70% și ceva la sută din mâncare, nu reușim să prelucrăm în țară, am închis fabricile de zahăr, importăm carne din toate colțurile lumii. Lucrurile astea arată că nu există o preocupare la nivelul Guvernului, asta e problema.

Să discutăm nu numai cum vom alege în mai, ci și cum vom putea să ne guvernăm mai departe în condițiile în care întreaga populația este îngrijorată de ce se întâmplă pe plan internațional. Ne așteaptă vremuri grele, iar singurul lucru pe care populația trebuie să îl înțeleagă e că e protejată. Protejarea populației trebuie să fie dată în primul rând de alimentație și de medicamente, asta cere populația”, a spus economistul Mircea Coșea.

Dependența de importuri limitează soluțiile României

Din cauza dependenței de importuri, România nu poate lua măsuri precum a luat Ungaria, respectiv de a plafona marjele de profit ale producătorilor la 10% astfel încât prețurile să scadă.

„(...)Nu se poate aplica în România cu aceași eficacitate pentru că există o mare diferență între România și Ungaria. România mportă alimente, importurile vin cu prețurile lor cu inflația lor, Ungaria este exportator de alimente, Ungaria are produsă internă de alimente.

Pe teritoriul unei țări în care producția acoperă cererea, așa cum este Ungaria, și mă refer la alimente, și într-o măsură oarecare și la medicamente, prețurile pot fi plafonate pe o anumită perioadă, dar nu pe termen lung. Și aceasta e o activitate de sacrificiu, pentru că per ansamblu mica activitate de desfacere pierde. Deci se poate întâmpla ca în foarte multe lucruri, micul comerț, IMM-urile să dispară. Deci nu e o măsură de fond, doar pe o perioadă, în România însă nu”, a mai spus analistul economic.

Anterior, Mircea Coșea a mai spus la Antena 3 CNN că în paralel cu creșterile de prețuri, creșterea inflației are loc și un fenomen care nu trebuie ignorat: șomajul crește „exploziv”. Economistul a avertizat Guvernul să nu ia măsuri „heirupiste” de concedieri masive, fără a găsi soluții ca acești oameni să fie reintroduși pe piața muncii.

De asemenea, în timp ce rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a scăzut uşor în luna februarie, până la 2,7%, de la un nivel de 2,8% în ianuarie, România rămâne printre ţările cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 5,2%, arată datele publicate, miercuri, de Eurostat.