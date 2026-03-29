Cu cât se scumpesc alimentele de bază, după expirarea plafonării prețurilor: „Până la sfârșitul anului vor fi creșteri cu două cifre”

După scumpirile record ale carburanților și prețurile mărite ale gazelor naturale, românii mai primesc o lovitură: săptămâna viitoare expiră plafonarea prețurilor pentru produsele de bază. Mai mult, de la 1 aprilie expiră și plafonarea gazelor pentru consumatorii non-casnici. Toate aceste majorări se vor vedea în scumpiri la raft. Experții avertizează că estimările sunt de prețuri mai mari cu cel puțin 10% la toate produsele. Iar veștile proaste nu se opresc aici: Banca Națională a României (BNR) avertizează că aceste șocuri reprezintă „riscuri” din perspectiva inflației, care era așteptată să scadă în a doua jumătate a anului.

Prețurile la raft sunt sub presiunea unor șocuri care s-au suprapus: explozia prețurilor carburanților și gazelor ca efect al războiului din Orientul Mijlociu și eliminarea plafonării produselor de bază. Calculele magazinelor arată că sunt posibile scumpiri la produsele considerate a fi esențiale. Ordonanța 67 prin care au fost plafonate alimentele de bază va expira săptămâna viitoare.

Plafonarea adaosului comercial la produsele agroalimentare a fost introdusă în iulie 2023, timp de 90 de zile, dar apoi a fost prelungită de mai multe ori. Astfel, până acum au fost plafonate prețurile la următoarele produse:

pâine albă, 300-500 grame;

lapte de vacă 1 l, grăsime 1,5%;

brânză telemea de vacă vrac;

iaurt simplu, 3,5% grăsime, max 200 grame;

făină albă;

mălai;

ouă de găină;

ulei de floarea-soarelui;

carne proaspătă pui;

carne proaspătă porc;

legume (roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi);

fructe (mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă);

cartofi proaspeţi albi;

zahăr;

smântână – 12% grăsime;

unt;



magiun;



Toate aceste alimente se vor scumpi, cel mai probabil, după ridicarea plafonării. Sunt însă în atenția experților și produsele care nu sunt de bază și care s-au scumpit în ultimul an chiar și cu peste 25%.

Consiliul Concurenței a arătat că pierderile de profitabilitate la produsele reglementate au fost recuperate prin majorarea marjelor la alte produse, inclusiv alimente neafectate de plafonare și produse nealimentare. Este vorba despre produse precum:

detergenţi: s-au scumpit cu 9% în ultimul an;

articole de igienă, cosmetice: s-au scumpit cu 5,6% în ultimul an;

cacao şi cafea; s-au scumpit cu 26% în ultimul an;

Cu alte cuvinte, plafonarea nu elimină presiunea comercială, ci doar o redistribuie. Consumatorii plătesc mai puțin pentru unele produse, dar plătesc mai mult pentru altele.

Ar fi posibil ca pretul acestor produse să scadă acum, având în vederea eliminarea plafonării pentru cele de bază.

„În momentul în care ordonanța asta a intrat în vigoare a creat un efect de waterbed de saltea cu apă, în sensul că anumite produse neplafonate, în general din zona produselor non-aliment - cosmetice, detergenți, hârtie igienică - au suferit niște creșteri pentru a prelua șocul dat de de scăderea acestor produse.

Acuma, noi, dacă se ridică plafonarea, ne așteptăm la un fenomen invers. Ne așteptăm cumva ca prețurile să se așeze normal, în sensul că detergenții să revină la un adaus comercial pe care îl aveau înainte, normal”, a declarat Feliciu Paraschiv, vicepreședinte Asociaţia Naţională a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România (ANCMMR)

Comercianții sunt însă sceptici având în vedere costurile conexe, asociate combustibililor și gazelor. Un lucru este cert: se vor scumpi produsele de bază.

„E posibil ca produsele alimentare să crească puțin, poate cu cinci procente, cu trei procente, cu șapte-opt procente. Problema cea mai mare este că măsura asta se suprapune cu alte probleme, probleme legate de inflație, unde o să avem o creștere de 9% la sfârșitul anului a prețurilor cauzată de inflație, probleme majore la nivel global datorate lipsei fertilizatorilor, care va afecta întreaga agricultură pe anul viitor. Și e posibil să ajungem undeva la niște creșteri. Dau câteva estimări. La pâine de peste 10% la lactate de 12% la carne peste 15%”, a spus Feliciu Paraschiv, vicepreședinte ANCMMR.

BNR a atras atenția că toate aceste scumpiri vor afecta inflația.

„Ele se însumează. Șocurile astea, carburanții, inflația, ridicarea plafonării, creșterea prețului la transport, reducerea producției de de agricole, astea toate se însumează la sfârșitul anului o să avem niște cifre, cred că niște creșteri cu două cifre la la toate produsele”, a mai declarat Feliciu Paraschiv, vicepreședinte ANCMMR.