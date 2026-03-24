Tendinţe economice 2026: Ce îngrijorări au antreprenorii în noul context global. Care sunt cele mai afectate sectoare

Sunt semne de îngrijorare în mai toate sectoarele economice, în contextul tensiunilor globale. Firmele din România nu sunt puse la adăpost de mişcările internaţionale. Din construcţii şi până în vânzări, antreprenorii deja resimt creşterile de preţuri de la pompă. La conferinţa "Tendinţele economice în 2026", organizată de patronatul european al Femeilor de Afaceri, dezbaterile s-au concentrat pe soluţii şi predictibilitate.

Construcțiile, agricultura sau sectorul financiar sunt printre domeniile care resimt deja efectele tensiunilor globale. Unii antreprenori se asteapta ca anul sa fie marcat de scumpiri și incertitudine.

"Este evident că în zona construcțiilor, ca și în agricultură, vor fi presiuni din ce în ce mai mari, pentru că impactul combustibilul va ei va fi pe orizontală și pe vertical automat, însă trebuie să ținem cont că această criză este globală, practic va trebui să o rezolvăm poate mai repede decât alții", a declarat Cristian Erbaşu, președinte CAIR.

"Când ne uităm la anul 2026 trebuie să ținem cont că el vine la capătul a 5-a ani marcați de schimbări profunde și transformări și crize.

Cu siguranță este un an provocator. În același timp, uitându-ne la România, trebuie să vedem câteva avantaje. Noi deodată suntem în centrul unei hărți strategice, avem gaz în Marea Neagră", a afirmat Ionuţ Stanimir, director marketing bancă.

Transformările se resimt și în sectorul IT. Tehnologia a devenit tot mai strâns legată de contextul geopolitic.

"Provocările în sectorul i IT sunt foarte mari. Adică IT-ul nu mai este în momentul de față doar cod și inovație. A devenit un adevărat câmp geopolitic de luptă. Practic vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Toate tensiunile se regăsesc și în industria IT, care este în momentul de față armată motorizată de componenta componenta AI", a spus Theodor Dumbrava, key account manager Cancom România.

Tendințele economice în 2026 au fost dezbătute în cadrul unei noi conferințe organizată la Banca Naţională a României de Patronatul European al Femeilor de Afaceri.

"Am început cu penel-ul de macroeconomie, unde am identificat trei puncte extrem de importante investițiile continuă să fie motor de creștere economică, atenție la AI și digitalizare. Şi, nu în ultimul rând, atenție la reducerea cheltuielilor.

Continuăm cu pannerul de energie, unde energia continuă să fie un pilon important, la fel de creștere și de susținere a economiei. România are potențial să devină un hub energetic important în regiune", a afirmat Andreea Negru, președinta PEFA.

"E nevoie de multă predictibilitate, nu mai putem să aruncăm scenarii optimiste pentru că, așa cum am văzut, războiul care nu este aproape de noi, dar care ne marchează, situația politică și economică din Statele Unite ale Americii au impact evident și asupra Europei", a declarat şi Lorena Stoian, prim-vicepreședintă PEFA.

Fără măsuri clare și predictibile, medul de afaceri avertizează că presiunile economice ar putea crește în perioada următoare.