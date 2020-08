Cum asiguram eficienta energetica a unei cladiri?

In ultimii ani se tot discuta despre certificare energetica a cladirilor, in urma realizarii unui audit specific. Acest lucru inseamna de fapt o clasificare a cladirilor in functie de cat de bine se comporta acestea in raport cu mediul exterior. Daca ele pierd caldura sau o pastreaza atunci cand ar trebui sa fie racoare, inseamna ca nu sunt tocmai eficiente, iar costurile vor fi pe masura, iar acest lucru va fi mentionat pe certificatul energetic, impreuna cu cateva recomandari de imbunatatire a acestor caracteristici.

Inginerii si specialistii in constructii au posibilitatea de a calcula eficienta energetica a unei cladiri. Prin termografiere in infrarosu se pot evidentia puntile termice sau zonele prin care au loc transferuri termice cu exteriorul. Sau zonele in care este cel mai probabil sa apara condens. Termografia este un fel de radiografie a cladirii, care ne arata care sunt problemele ei reale in ceea ce priveste eficienta si cum le putem trata.

Ce solutii poti adopta pentru o casa cat mai eficienta energetic?

Foloseste tamplarie de calitate!

Tamplaria joaca un rol foarte important in ceea ce priveste eficienta termica a unei cladiri. Prin termografiere pot fi puse in evidenta cu usurinta puntile termice, iar ferestrele sunt cel mai adesea responsabile de pierderile de caldura, mai ales daca solutiile de inchidere nu sunt eficiente.

In ultimii ani s-a constatat o crestere la nivelul folosirii geamurilor termopan, deoarece acestea au rolul de a etansa perfect cladirea, nepermitand astfel schimbul de temperatura cu exteriorul, decat in cazul in care beneficiarul doreste acest lucru, prin aerisire zilnica. Folosirea de tamplariei din PVC aduce cateva beneficii notabile care se traduc adesea prin notiuni sporite de confort.

Fiabilitate - tamplaria PVC se monteaza cu usurinta si poate fi folosita fara probleme. Ferestrele Salamander, spre exemplu, sunt deja cunoscute pentru caracteristicile tehnice care le scot in evidenta, facandu-le usor de folosit, cu implicatii enorme in ceea ce priveste confortul oferit utilizatorilor.

Rezistenta - materialul este rezistent in timp, avand rezistenta sporita atat la socuri mecanice cat si la factori naturali precum soarele, gerul, sau ploaia.

- materialul este rezistent in timp, avand rezistenta sporita atat la socuri mecanice cat si la factori naturali precum soarele, gerul, sau ploaia. Durabilitate - ferestrele din termopan au o durata mare de viata, fiind solutia cea mai potrivita pentru a efectua inchiderea la nivel de tamplarie.

- ferestrele din termopan au o durata mare de viata, fiind solutia cea mai potrivita pentru a efectua inchiderea la nivel de tamplarie. Mentenanta- tamplaria PVC se intretine cu usurinta si nu necesita procese speciale de curatare.

Izoleaza termic locuinta!

Orice cladire are pierderi de caldura, deoarece ea ca ansamblu nu este un monolit perfect. Desi elementele constructive se imbina corect, formand un ansamblu util, tocmai imbinarile constituie punti termice prin care are loc schimbul de temperatura cu exteriorul. Acesta este cazul elementelor prefabricate sau a zonelor cu suprafete vitrate, dar si cazul usilor. Pentru a reduce acest schimb de temperaturi cu exteriorul, se poate face izolarea termica a cladirii, folosind materiale moderne, cu proprietati izolante de exceptie.

Polistiren- izolatiile realizate cu polistiren au un randament ridicat si se realizeaza relativ repede in timp. Polistirenul este un material care prin densitatea sa nu permite schimbul de temperatura cu exteriorul, drept pentru care este preferat de multe ori in detrimentul altor materiale folosite pentru izolare. Termosistemele realizate cu polistiren au o durata mare de viata, insa trebuie protejate impotriva socurilor mecanice, deoarece orice bresa in structura finita poate constitui la randul ei o punte termica.

Vata minerala bazaltica- izolatiile realizate cu vata bazaltica functioneaza foarte bine si ca bariera fonica. Densitatea vatei bazaltice ajuta nu doar la oprirea schimburilor de temperatura cu mediul exterior, ci si la atenuarea zgomotelor, drept pentru care beneficiarii o aleg tocmai pentru avantajul sau dual. In ciuda unui pret usor mai ridicat decat in cazul polistirenului, vata minerala are proprietati superioare de izolare, este usor de montat si cel mai important lucru este acela ca permite eliminarea vaporilor de apa, ceea ce inseamna ca peretele respira, pastrand in acelasi timp o temperatura optima in interiorul locuintei.

Vata minerala de sticla- este similara vatei bazaltice, insa caracteristicile sale de izolare sunt cumva inferioare. Spre deosebire de vata bazaltica, vata minerala rezista mai putin temperaturilor ridicate, insa este mai usoara si mai maleabila, ceea ce inseamna ca este mai usor sa realizezi o izolatie cu ajutorul ei.

Instaleaza sisteme performante de climatizare

Eficienta energetica a unei cladiri se poate asigura prin solutii de protectie, insa in acelasi timp este nevoie si de un impuls din interior, pentru a crea o stare de confort. Astfel, prin instalarea aparatelor de aer conditionat, a sistemelor de incalzire in pardoseala, sau a centralelor termice controlate de la distanta se pot spori performantele termice ale unei cladiri.

Este important de retinut faptul ca eficienta termica a cladirii se masoara si in consumuri si evident in costurile aferente acestora. Avand insa aceste sisteme de protectie instalate, iti poti asigura un mediu confortabil si sigur, dar si costuri reduse in ceea ce priveste intretinerea lui si a intregii locuinte.