Cum s-a schimbat economia mondială în 25 de ani: cine a urcat, cine a pierdut teren. China și India au crescut spectaculos

Țări care dominau clasamentele la începutul anilor 2000 nu mai au astăzi același rol. sursa foto: Getty

Harta economică a lumii s-a redesenat aproape complet în ultimii 25 de ani. Statele Unite au rămas cea mai mare economie globală, dar ascensiunea spectaculoasă a Chinei și creșterea constantă a Indiei au schimbat ierarhiile și raporturile de putere. Țări care dominau clasamentele la începutul anilor 2000 nu mai au astăzi același rol, iar economiile emergente au ajuns să influențeze decisiv echilibrul global, arată o analiză Visual Capitalist.

Statele Unite rămân, de peste două decenii, cea mai mare economie a lumii. În anul 2000, PIB-ul american se situa la 10,3 trilioane de dolari. În 2025, a ajuns la 30,6 trilioane. Practic, economia SUA aproape s-a triplat într-un interval de 25 de ani, pe fondul dominației în piețele financiare globale și al avansului tehnologic constant.

În acest timp, echilibrul economic mondial s-a schimbat radical. La începutul anilor 2000, Japonia ocupa locul al doilea în clasamentul economiilor globale, iar China se afla abia pe poziția a șasea. Astăzi, Japonia nu mai joacă același rol central, iar China a devenit un actor economic major, aflat pe locul doi încă din 2010.

Creșterea Chinei este una fără precedent la această scară. De la un PIB de aproximativ 1,2 trilioane de dolari în anul 2000, economia chineză a ajuns la 19,4 trilioane de dolari în 2025. Asta înseamnă o creștere de aproape 17 ori în doar un sfert de secol, care a schimbat nu doar ierarhiile economice, ci și raporturile de putere la nivel global.

În paralel, India a urcat constant în clasamentul marilor economii. Dacă în 2000 ocupa locul 13 la nivel mondial, astăzi se află pe poziția a cincea. Evoluția ei nu a fost la fel de spectaculoasă ca a Chinei, dar a fost constantă și susținută.

Mai mult, India este așteptată să devină chiar anul acesta a patra cea mai mare economie a lumii. Creșterea economică solidă, populația numeroasă și tânără, precum și investițiile masive în infrastructură au creat condițiile pentru această ascensiune.