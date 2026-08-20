Cumpără România uraniu din Niger? Nuclearelectria vine cu explicații: Căutăm în diferite zone, din Africa până în Uzbekistan

Nuclearelectrica a comunicat joi că nu a cumpărat uraniu din Niger și că nu a încheiat niciun acord în acest sens. FOTO: Profimedia Images

Nuclearelectrica a comunicat joi că nu a cumpărat uraniu din Niger și că nu a încheiat niciun acord în acest sens. Compania explică faptul că discuțiile despre o posibilă achiziție fac parte dintr-un proces obișnuit de prospectare a pieței, derulat de filiala FPCU Feldioara în mai multe regiuni ale lumii, din Africa și până în Uzbekistan. Precizările vin după ce o investigație publicată de Jeune Afrique, în colaborare cu MDMG Sahel, a arătat că Nuclearelectrica și-ar fi exprimat interesul pentru cumpărarea a 300 de tone de concentrat de uraniu dintr-un stoc de peste 1.000 de tone depozitat în apropierea aeroportului din Niamey de la sfârșitul anului 2025.

"Acesta este un demers de prospectare a pieței, derulat de FPCU pentru identificarea unor potențiale oportunități. Demersul reprezintă un aspect firesc de business, pe diferite zone de activitate și în diferite regiuni geografice, precum Africa, SUA, Asia Centrală, Europa, Canada, Kazahstan și Uzbekistan, pe care această companie îl desfășoară frecvent", a transmis Nuclearelectrica.

Compania subliniază că prospectarea pieței nu a dus la încheierea unei tranzacții.

"Nuclearelectrica nu a achiziționat uraniu din Niger și nici din alte zone prospectate. Nu există un astfel de acord încheiat", a precizat compania.

"Toate achizițiile pe care le derulează compania trebuie să respecte pe deplin legislația românească și europeană aplicabilă. Un astfel de contract trebuie aprobat și comunicat în conformitate cu legislația în vigoare, având la bază o tranzacție care implică bunuri libere de sarcini, ca practică de diligență corporativă", a mai transmis Nuclearelectrica.

Potrivit acestei investigații, cantitatea pe care compania românească ar dori să o cumpere reprezintă aproape o treime din stocul de uraniu. Materialul se află în centrul unui litigiu comercial între Niger și compania nucleară franceză Orano, dar și al unor preocupări geopolitice privind posibilitatea ca uraniul să ajungă în cele din urmă în Rusia sau Iran.

Documentele obținute de Jeune Afrique și MDMG Sahel prezintau discuții care ar fi fost purtate între Nuclearelectrica, guvernul din Niger și Sopamin, compania de stat care administrează activele miniere ale țării.

Uraniul este depozitat de aproape nouă luni în containere aflate în apropierea pistei aeroportului din Niamey.

Directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, ar fi transmis pe 13 aprilie autorităților din Niger o scrisoare prin care și-a exprimat interesul pentru achiziționarea uraniului, potrivit documentelor citate. Ministrul Minelor din Niger, colonelul Abarchi Ousmane, ar fi răspuns pe 20 aprilie, afirmând că țara sa dorește să "își diversifice partenerii" și să analizeze posibilitățile de furnizare a uraniului către România și Europa. Oficialul l-a invitat pe Ghiță la Niamey pentru a discuta propunerea.

O zi mai târziu, Cosmin Ghiță ar fi reafirmat interesul companiei și a propus trimiterea unei delegații române conduse de Gelu Agafiel Mărăcineanu, director general adjunct al FPCU Feldioara, filială a Nuclearelectrica implicată în activitățile din domeniul combustibilului nuclear.

Potrivit investigației, în 14 mai, înainte de încheierea vizitei, directorul general interimar al Feldioara, Marian Comiati, ar fi trimis o scrisoare către Sopamin în care a exprimat interesul "ferm și fără echivoc" al companiei pentru cumpărarea a 300 de tone de uraniu. Mai multe aspecte urmau să fie negociate, printre care calitatea concentratului de uraniu, condițiile contractuale și ruta de transport. Feldioara și Sopamin au continuat să facă schimb de informații despre termenii unei posibile tranzacții. Potrivit investigației, partea română ar fi solicitat și păstrarea confidențialității negocierilor.

Pe 29 mai, Abdoulahi Garba, directorul general de atunci al Sopamin, înlocuit din funcție pe 17 iulie, ar fi informat Feldioara că susține vânzarea. El ar fi propus însă ca acordul să facă parte dintr-un cadru mai larg de cooperare între Niger și România.

O sursă familiarizată cu negocierile a declarat pentru Jeune Afrique că achiziția ar fi fost finalizată între timp. Garba a refuzat însă să confirme semnarea unui contract final, iar Nuclearelectrica a negat în mod explicit încheierea unei tranzacții. "Nu a fost încheiat niciun acord și, în consecință, nu a fost stabilit niciun preț", a transmis compania românească pentru Jeune Afrique.