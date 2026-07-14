Cursul BNR de marți, 14 iulie. În doar o zi, leul s-a depreciat cu un ban față de euro și cu doi față de dolar

<1 minut de citit Publicat la 14:15 14 Iul 2026 Modificat la 14:16 14 Iul 2026

Leul a scăzut și față de euro, și față de dolar. Foto: Getty Images

Leul s-a depreciat marți în raport cu principalele valute. Banca Națională a României (BNR) a afișat un curs de 5,2456 lei pentru un euro și de 4,6014 lei pentru un dolar, în creștere față de cursul de luni, 13 iulie.

Astfel, leul s-a depreciat față de euro cu 1,17 bani față de ședința precedentă, când moneda europeană era cotată la aproximativ 5,2339 lei.

Și dolarul american a urcat semnificativ. BNR a anunțat un curs de 4,6014 lei pentru un dolar, cu 2,13 bani peste nivelul de luni, de aproximativ 4,5801 lei.

Creșterea de marți vine după câteva ședințe în care cursul euro a rămas aproape neschimbat.

Astfel, în doar o zi, moneda europeană a câștigat peste un ban în raport cu leul, iar dolarul american s-a apreciat cu peste două bani, aceasta fiind cea mai mae creștere din ultimele ședințe de tranzacționare.