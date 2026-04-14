Darău, după ce FMI a revizuit la 0,7% estimările privind avansul economiei României în 2026: Cu criza combustibilului, e mai realist

Irineu Darău, ministrul Economiei. sursa foto: Agerpres

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat, marţi seară, că o creştere de 0,7% a economiei României, potrivit unui raport al FMI, este ”o prognoză mai realistă” faţă de estimarea anterioară. "Într-adevăr, şi inflaţia a crescut, dar pe de altă parte se observă deocamdată că nu s-a transmis chiar toată creştarea din preţul combustibilulului în tot lanţul de produse", a afirmat Darău la Euronews.

Fondul Monetar Internaţional (FMI) a redus estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, până la 0,7%, de la 1,4% cât prognoza în octombrie, potrivit celui mai recent raport „World Economic Outlook” (WEO), publicat marţi de instituţia financiară internaţională. De asemenea, FMI se aşteaptă la un avans al PIB-ul României de 2,5% în 2027.

"Încep de la acea cifră de creştere economică. E adevărat că acel 1,4% fusese estimat de FMI undeva pe parcursul anului trecut. Ştiţi că bugetul acestui an e construit undeva la 0,91 creştere economică. Probabil că acum, cu criza combustibilului, acea creştere de 0,7 poate e o prognoză mai realistă.

Într-adevăr, şi inflaţia a crescut, dar pe de altă parte se observă deocamdată că nu s-a transmis chiar toată creştarea din preţul combustibilulului în tot lanţul de produse. Şi asta este partea, aş spune, de factori externi. Fie că, aşa cum spune şi FMI, vedem o încetinire a economiei globale, fie că vorbim de preţul combustibilului, sunt nişte lucruri pe care nu le putem controla", a spus Darău.

FMI se aşteaptă la inflaţie de 7,8%

După o rată a inflaţiei de 7,3% anul trecut, instituţia financiară internaţională se aşteaptă în acest an la o inflaţie de 7,8%, faţă de un nivel de 6,7% prognozat în octombrie. Anul viitor, rata inflaţiei ar urma să se reducă la 3,9%.

În schimb, deficitul de cont curent, care s-a situat anul trecut la 8% din PIB, ar urma să se reducă la 6,8% din PIB anul acesta, dar peste estimarea de 6,6% din octombrie. Pentru anul viitor, deficitul de cont curent este estimat la 6,2% din PIB.