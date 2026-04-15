De ce este obligată cea mai bogată persoană din Australia să-și împartă averea de miliarde și cu cine

2 minute de citit Publicat la 11:23 15 Apr 2026 Modificat la 11:52 15 Apr 2026

Gina Rinehart are o avere estimată la 27 de miliarde de dolari FOTO: Getty Images

Gina Rinehart, cea mai bogată persoană din Australia, trebuie să renunțe la o parte din averea ei, a decis o instanță într-un litigiu uriaș în care este inclus imperiul ei minier.

Cu o avere estimată la 38 de miliarde de dolari australieni (27 de miliarde de dolari), Rinehart a moștenit afacerile cu minereu de fier ale tatălui său în 1992, dezvoltând ulterior mine în regiunea bogată în resurse minerale Pilbara din Australia de Vest.

Doi dintre copiii ei și moștenitorii foștilor parteneri de afaceri ai tatălui său au susținut că au dreptul la o parte semnificativă din redevențe și drepturi miniere, relatează BBC.

Miercuri, la mai bine de 13 ani de la începutul bătăliei legale, un judecător al Curții Supreme a decis că Rinehart trebuie să plătească redevențe trecute și viitoare moștenitorilor rivali, însă drepturile miniere rămân în proprietatea sa.

Disputa juridică se concentrează asupra Hope Downs, unul dintre cele mai mari și mai profitabile proiecte de exploatare a minereului de fier din Australia.

Instanța a aflat că tatăl lui Rinehart, Lang Hancock, și partenerul său de afaceri Peter Wright, considerați pionieri ai exploatării minereului de fier în Australia de Vest, au încheiat un acord pentru a-și gestiona interesele comune printr-o companie numită Hanwright.

În timpul procesului care a durat 51 de zile în 2023, copiii lui Wright au susținut că Rinehart a încălcat acel acord și că le datorează drepturi miniere și redevențe provenite din proiectul Hope Downs.

Situl este operat în comun de gigantul minier global Rio Tinto și Hancock Prospecting, iar anul trecut a adus 832 de milioane de dolari australieni în conturile companiei lui Rinehart.

Rio Tinto plătește redevențe de 2,5% către Hancock Prospecting, iar judecătoarea Jennifer Smith a decis că jumătate din acestea aparțin familiei Wright.

„Wright Prospecting a câștigat jumătate din caz, a pierdut jumătate din caz, iar Hancock Prospecting... a câștigat și a pierdut, de asemenea, jumătate din caz”, a declarat Smith.

Cazul juridic a implicat și doi dintre copiii lui Rinehart - Bianca Rinehart și John Hancock - care au susținut că mama lor a transferat drepturi miniere valoroase dintr-un trust familial într-o parte a afacerii la care ei nu aveau acces.

Cei doi au afirmat că bunicul lor intenționa să împartă averea provenită din minele de la Hope Downs cu ei, însă Rinehart le-a refuzat în mod deliberat accesul la această avere.

Avocații lui Rinehart au susținut că ea a mutat drepturile miniere din trustul familial după ce a devenit suspicioasă în privința afacerilor tatălui său, însă copiii ei au afirmat că a făcut acest lucru pentru a ține banii departe de a doua soție a acestuia și fosta menajeră, Rose Porteous.

Deși pretențiile copiilor lui Rinehart asupra drepturilor miniere au fost respinse, o altă cerere privind redevențele de la Hope Downs, formulată de familia regretatului inginer Don Rhodes, a fost parțial acceptată.

Directorul executiv al Hancock Prospecting, Jay Newby, a salutat decizia instanței, spunând că aceasta confirmă dreptul de proprietate al companiei asupra Hope Downs și „respinge ferm” pretențiile familiei Wright și ale celor doi copii ai lui Rinehart.

Un purtător de cuvânt al Wright Prospecting a salutat, de asemenea, decizia, afirmând că este „mulțumit că, în sfârșit, a fost obținut un rezultat favorabil”.

Rinehart este unul dintre cei mai mari donatori privați din Australia pentru sport, organizații caritabile și partide politice conservatoare.