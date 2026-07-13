De la Anaklia la Constanţa: cablul submarin care leagă energetic România de Georgia intră în pregătirile tehnice

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Transelectrica, compania care se ocupă de transportul energiei electrice la nivel naţional, a anunţat că unul dintre cele mai ambiţioase proiecte energetice din regiune a ajuns într-o fază nouă: pregătirile tehnice necesare pentru construirea unei legături energetice între România şi Georgia, printr-un cablu submarin care va traversa Marea Neagră, notează News.ro.

Este vorba despre un cablu de mare putere, aşezat pe fundul mării, prin care energia electrică va putea circula în ambele sensuri între cele două ţări. Asta înseamnă că se deschide o nouă rută prin care curentul poate ajunge dinspre regiunea Mării Negre către Uniunea Europeană.

Proiectul a intrat în această etapă după semnarea unui Memorandum de Înţelegere – un fel de acord de principiu – între Transelectrica şi omologul său georgian, Georgian State Electrosystem (GSE).

„Unul dintre cele mai importante proiecte energetice din regiune continuă să prindă contur. După semnarea Memorandumului de Înţelegere dintre Transelectrica şi Georgian State Electrosystem (GSE), parteneriatul intră în etapa pregătirilor tehnice necesare realizării infrastructurii de interconectare energetică dintre România şi Georgia”, se arată într-un comunicat al companiei.

De ce contează acest proiect pentru România?

În primul rând, pentru că o reţea electrică mai bine conectată cu ţările vecine înseamnă mai multă siguranţă: atunci când într-o zonă apare un deficit de energie, aceasta poate fi adusă mai uşor din altă parte. În plus, România ar câştiga acces la noi surse de energie, ar putea integra mai mult curent produs din surse regenerabile şi şi-ar consolida poziţia în infrastructura energetică europeană.

Pentru Transelectrica, spun reprezentanţii companiei, proiectul reprezintă un pas important atât în modernizarea infrastructurii, cât şi în întărirea cooperării internaţionale – cu scopul de a construi un sistem energetic pregătit pentru provocările viitorului.

De asemenea, proiectul prevede construirea unei legături subacvatice de înaltă tensiune – care va servi şi transportului de date – între Anaklia, în Georgia, şi Constanţa, în România. Traseul total ar urma să măsoare 1.155 de kilometri, dintre care 1.115 km sub apă şi 40 km pe uscat, iar capacitatea sa ar ajunge la 1.300 de megawaţi.