Economistul șef al BCR: "Bulgaria cu taxe mai mici are încasări mai bune decât România"

Economistul-șef al BCR, Ciprian Dascălu, a atras atenția joi că majorarea taxelor nu garantează automat venituri mai mari la buget. Foto: Agerpres

Economistul-șef al BCR, Ciprian Dascălu, a atras atenția joi că majorarea taxelor nu garantează automat venituri mai mari la buget și a dat ca exemplu Bulgaria.

"Bulgaria, cu taxe mai mici, are încasări mai bune decât noi, cei cu taxe mai mari. Să nu credem că, dacă noi creștem taxele, vom avea mai mulți bani. Ei, cu taxe mai mici decât noi, încasează mai mult", a spus Dascălu, la Conferința Asociației Analiștilor Financiar-Bancari.

Economistul-șef al BCR a avertizat și asupra riscului de recesiune în acest an, în cazul în care datele economice nu vor fi revizuite.

"Dacă nu se vor mai revizui datele, ceea ce am văzut că se face destul de des, eu zic că anul acesta vom avea parte de o recesiune, nu doar de recesiune tehnică", a declarat Ciprian Dascălu.

Vorbind despre datoria publică, Dascălu estimează că vârful ar putea fi atins în 2029, la aproximativ 68% din PIB, cu condiția ca România să respecte planul de reducere a deficitului bugetar. El a atras însă atenția că anul 2028 va fi unul electoral, ceea ce ar putea pune presiune pe disciplina fiscală.

"Vârful datoriei publice va fi în 2029, undeva la 68%. Asta dacă ne ținem de planul pentru reducerea deficitului bugetar. Dar să vedem dacă ne ținem de plan, că în 2028 avem an electoral și știm ce se poate întâmpla", a spus economistul-șef al BCR.