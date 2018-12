eMAG decoratiuni de Craciun. 11 idei mai ieftine si cu 50%: brazi, felinare, luminite

eMAG decoratiuni de Craciun. Au mai ramas doar cateva zile pana la Craciun, asa ca este momentul sa cumparati decoratiunile pentru pom si pentru casa.

eMAG decoratiuni de Craciun – Toate ofertele sunt AICI.

Emag.ro are o multime de reduceri la decoratiuni de Craciun: brazi, globuri, luminite, decoratiuni pentru masa, figurine, reni etc, iar reducerile sar chiar si de 50%.

eMAG decoratiuni de Craciun brazi artificiali

1. Un brad artificial Kring Marion, din PVC, cu inaltimea de 180 de cm si suport de plastic, are o reducere de 66% in campania eMAG decoratiuni de Craciun.

Avantajele unui brad artificial sunt numeroase: acesta poate fi folosit ani la rand, economisind timp, si este mult mai usor de intretinut, scapand astfel de grija alegerii unui copacel nou in fiecare an.

Bradul artificial Marion de la Kring este confectionat din PVC si are o inaltime totala (impreuna cu suportul) de 180 de cm. Este format din crengi care pot fi modelate si aranjate, montandu-se in circa 20 de minute, fiind practic, ecologic si durabil. Ramurile se pot strange foarte usor in jurul tulpinii, fiind compact si usor de depozitat.

Diametrul suportului este de 41 de cm.

eMAG decoratiuni de Craciun figurine

2. Un Mos Craciun muzical Kring, cu saxofon, cu dimensiunea de 36 de cm, in culorile rosu si gri, are o reducere de 59% in campania eMAG decoratiuni de Craciun.

Figurina lui Mos Craciun este perfecta pentru a intra in spiritul Craciunului asa cum se cuvine.

Aceasta este ideala atat pentru decorarea casei, cat si a bradului sau a ferestrei.

eMAG decoratiuni de Craciun globuri

3. Un set de 60 de globuri de sticla de Craciun eNoelle, ambalate in cutie transparenta, de culoare argintie, are o reducere de 45% in campania eMAG decoratiuni de Craciun.

Setul contine:

- 12 globuri cu diametrul de 67 mm;

- 32 de globuri cu diametrul de 57 mm;

- 16 globuri cu diametrul de 40 mm.

Globurile sunt fabricate din sticla, sunt rotunde, si sunt mate, lucioase sau sclipitoare.

eMAG decoratiuni de Craciun varfuri de brad

4. Un varf de brad stralucitor Kaemingk, cu paiete si cristale, cu dimensiunile 5 x 12 x 18 cm, sub forma de stea, de culoare auriu deschis, are o reducere de 45% pe siteul emag.ro.

5. O decoratiune in forma de sanie cu ren Cris, furtun luminos cu 270 de led-uri, cu lumina alba calda, are o reducere de 30% in campania eMAG decoratiuni de Craciun.

6. Craciunul nu ar fi complet fara sosetele in care Mos Craciun sa-si lase darurile. Din fericire, decoratiunile sub forma de soseta sunt la reducere in campania eMAG decoratiuni de Craciun.

De exemplu, o decoratiune-soseta Xmas Kaemingk, cu dimensiunea de 46 de cm, de culoare rosie, are o reducere de 49%.

eMAG decoratiuni de Craciun luminite

7. O decoratiune luminoasa Kaemingk, cu LED, cu o lungime de 290 de cm, cu o lumina alba calda, are o reducere de 45% pe siteul emag.ro.

8. Pentru a avea parte de o atmosfera intima in casa, ideale sunt lumanarile. Un set de 6 lumanari eNoelle, cu aspect ceramic, are o reducere de 57% in campania eMAG decoratiuni de Craciun.

eMAG decoratiuni de Craciun felinare

9. Un set alcatuit din doua felinare Kaemingk, model cu stele, de culoare alba, are o reducere de 50% pe siteul emag.ro.

Felinarele decorate cu stelute pot fi folosite pe post de decoratiune pentru masa.

eMAG decoratiuni de Craciun brazi

10. O decoratiune pentru casa cu mesajul X-MAS, de la Kaemingk, cu dimensiunile 18 x 14.3 cm, are o reducere de 20% in campania eMAG decoratiuni de Craciun.

Decoratiunea are culoarea crem si este fabricata din MDF.

11. Un brad artificial Vermont cu varfuri ninse de la Cris, cu inaltimea de 2 metri, are o reducere de 50% pe emag.ro.

Bradul este de culoare verde si nu are lumini.

